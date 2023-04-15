BM, Sudan'daki çatışmaları şiddetle kınadı

New York

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Guterres'in, Sudan'da ordu ile paramiliter HDK arasında çıkan çatışmayı şiddetle kınadığını aktaran Dujarric, "Genel Sekreter, HDK ve Sudan Silahlı Kuvvetleri liderlerini çatışmaları derhal durdurmaya, sükuneti sağlamaya ve mevcut krizi çözmek için diyalog başlatmaya çağırıyor." ifadesini kullandı.

Dujarric, çatışmaların daha fazla tırmanmasının sivilleri kötü etkileyeceğine ve ülkede zaten istikrarsız olan insani durumu daha da kötüleştireceğine dikkati çekerek, Guterres'in, bölgedeki üye ülkeleri, düzeni yeniden sağlama çabalarını desteklemeye çağırdığını aktardı.

Bu kapsamda Genel Sekreter'in bölgedeki liderlerle temas halinde olduğunu belirten Dujarric, "Genel Sekreter, BM'nin, Sudan halkını demokratik bir geçişi yeniden tesis etme ve barışçıl, güvenli bir gelecek inşa etme isteklerini gerçekleştirme çabalarını desteklemeye yönelik taahhüdünü yeniden teyit eder." açıklamasında bulundu.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, bu sabah ordu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "sözlü kavga", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, durum sakinleşene kadar vatandaşlardan evlerinde kalmaları ve gerekmedikçe seyahat etmemeleri istenmişti.