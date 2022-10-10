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Borrell: AB’den ek askeri destek yolda

10 Ekim 2022 Pazartesi 14:10
Borrell: AB’den ek askeri destek yolda

BELÇİKA - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını ‘en güçlü şekilde’ kınadı ve “Ukrayna’nın yanındayız. AB’den ek askeri destek yolda” dedi. Öte yandan, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov uçaksavar ve füzesavar sistem talebinde bulunurken, Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba da saldırıların ardından Afrika turunu yarıda kestiğini açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, sosyal medya hesabından başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna’ya yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Borrell, Rusya’nın Kiev ve diğer şehirlerde sivillere yönelik saldırıların kendisini derinden sarstığını belirterek, “Bu tür eylemlerin 21’inci yüzyılda yeri yoktur. Saldırıları mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum. Ukrayna’nın yanındayız. AB’den ek askeri destek yolda” dedi.


REZNIKOV’DAN FÜZESAVAR SİSTEM TALEBİ

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov da saldırıların ardından yaptığı açıklamada, “Rus füze terörüne en iyi yanıt, Ukrayna’ya uçaksavar ve füzesavar sistemlerin tedarik edilmesi, Ukrayna’da gökyüzünün korunmasıdır. Bu, şehirlerimizi ve insanlarımızı koruyacaktır. Bu, Avrupa’nın geleceğini koruyacaktır. Kötülük cezalandırılmalı. Düşmanımız, füze saldırılarının etkili bir gözdağı verme aracı olduğuna inanıyor. Hayır değiller. Onlar savaş suçları. Siviller ölüyor ve yaralanıyor. Ukrayna, medeni dünyanın desteğiyle füze teröristlerini adalete teslim etmelidir ve bunu da yapacaktır” dedi.

KULEBA AFRİKA TURUNU YARIDA KESTİ
 

Ayrıca Afrika turunda olan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba da yaptığı açıklamada, Afrika turunu yarıda bırakıp hemen Ukrayna’ya döneceğini belirterek, “Rus saldırılarına karşı kararlı bir yanıtı koordine etmek için bugün sabahın erken saatlerinden beri ortaklarla sürekli temas halindeyim. Ayrıca Afrika turuma ara veriyorum ve hemen Ukrayna'ya dönüyorum" ifadelerini kullandı.


 

“75 FÜZE FIRLATILDI”


 

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi sabahtan bu yana Rusya’nın 75 füze fırlattığını ve bunlardan 41’inin hava savunma tarafından düşürüldüğünü belirterek, “Terörist devlet Rusya, Ukrayna topraklarına toplu füze ve hava saldırıları, İHA saldırıları gerçekleştiriyor. Sabahtan beri düşman 75 füze fırlattı ve bunlardan 41’i hava savunmamız tarafından düşürüldü. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri vatandaşları korumak için mümkün olan her şeyi yapıyor” açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABEk Askeri DestekJosep BorrellRusyaUkrayna
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