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Borrell:  Ukrayna’nın doğusunda ateşkes ihlalleri arttı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, gerilimle birlikte son günlerde Ukrayna’nın doğusunda ateşkes ihlallerinin arttığını belirtti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Şubat 2022 Pazar 11:27
Borrell:  Ukrayna’nın doğusunda ateşkes ihlalleri arttı

AB Güvenlik Konseyi’nden Borrell adına yapılan yazılı açıklamada, “Artan gerilim, son günlerde Ukrayna'nın doğusundaki temas hattı boyunca artan ateşkes ihlalleriyle daha da kötüleşiyor. AB, Minsk anlaşmalarının ve uluslararası hukukun açık bir ihlalini oluşturan ağır silahların kullanımını ve sivil bölgelerin gelişigüzel bombalanmasını kınamaktadır. Ukrayna'nın devam eden provokasyonlar ve istikrarsızlaştırma çabaları karşısında temkinli duruşunu takdir ediyoruz” denildi.

RUSYA’YA GERİLİMİ AZATLMA ÇAĞRISI

Öte yandan Rusya’ya sınır hattındaki birliklerini geri çekme ve gerginliği azaltma çağrısının da yapıldığı açıklamada, “AB, Donetsk ve Luhansk gibi hükümet dışı bölgelerden gelen Ukrayna saldırısı iddialarına dair hiçbir gerekçe görmemektedir. AB, Rusya'yı anlamlı diyalog, diplomasi, itidal ve gerilimi düşürmeye davet etmektedir. Daha önce belirtildiği gibi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir askeri saldırısı, ortaklarla koordine edilen kısıtlayıcı önlemler de dahil olmak üzere, büyük sonuçlara ve ciddi maliyetlere sahip olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABJosep BorrellUkraynaRusyaSavaşçatışma
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