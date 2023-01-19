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Brezilya'da Kongre baskınına katılan 140 kişi için süresiz gözaltı kararı verildi

Brezilya'da mahkeme Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Federal Yüksek Mahkeme'yi basma suçlamasıyla ilgili 140 kişi için "süresiz önleyici gözaltı" kararı verdi.

19 Ocak 2023 Perşembe 09:41
Brezilya'da Kongre baskınına katılan 140 kişi için süresiz gözaltı kararı verildi

Bolivar - Yüksek Mahkeme, gözaltında bulunan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlısı 1459 kişiden 140'ı için süresiz önleyici gözaltı kararı aldı.

Yargıç Alexandre de Moraes, suçüstü yakalanan 140 kişi için tedbir amaçlı böyle bir kararın alındığını ve bunların hapis cezasına henüz çarptırılmadığını belirtti.

Gözaltında bulunan Bolsonora destekçileri, "kamu malına zarar vermek, demokratik hukuk üstünlüğünün şiddetle ortadan kaldırılması ve darbe girişimi" suçlarından yargılanıyor.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri, Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Ülkede cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde yine aynı taleple askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.

Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak'ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'yi basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılarak kontrol sağlanmıştı.

Kongre ve diğer devlet binalarına yapılan baskına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerin sayısının 1800'e ulaştığı bildirilmişti.

Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaKongre Baskını
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