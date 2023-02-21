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Brezilya'da sel ve toprak kayması sonucu 40 kişi öldü

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması sonucu 40 kişi hayatını kaybetti.

21 Şubat 2023 Salı 10:39
Brezilya'da sel ve toprak kayması sonucu 40 kişi öldü

Ankara/Bogota

Sao Paulo Valisi Tarcisio Gomes de Freitas, açıklamasında, şiddetli yağışlar sonucu eyalete bağlı Ubatuba, Sao Sebastiao, llhabela, Caraguatatuba ve Bertioga kentlerinde afet durumu ilan edildiğini bildirdi.

Freitas, sel ve toprak kayması nedeniyle 228 kişinin tahliye edildiğini, 338 kişinin de evsiz kaldığını, 40 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Silahlı kuvvetlere bağlı iki helikopterin arama kurtarma mücadelesine destek için bölgeye gönderildiğini vurgulayan Freitas, insani yardımlar için ise 7 uçağın hazırlandığını söyledi.

Freitas, ayrıca, afet bölgesine 1,5 milyon dolar yardım yapıldığını duyurdu.

Ulusal Meteoroloji Enstitüsünden yapılan açıklamada ise şubat ayı boyunca beklenen yağışların son 24 saatte eyalete düştüğü kaydedilerek, zararın büyük olduğu belirtildi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle yollar, elektrik hatları, haberleşme ve yolcu taşımacılığının büyük zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

BBC'nin haberinde, karnaval kutlamalarının birçok ilde iptal edildiği, onlarca insanın kayıp olduğu kaydedildi.

Brezilya Devlet Başkanı, felaket bölgesini ziyaret edecek

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, felaket bölgesini ziyaret edeceğini açıkladı. Silva, "Devletin bütün birimleriyle bir araya geleceğiz ve toplumsal dayanışmayla yaralılara sahip çıkacağız. Kayıpları arayacağız ve bölgedeki yolları, enerji ve telekomünikasyon bağlantılarını eski haline getireceğiz." paylaşımında bulundu.

Eyalete bağlı Sao Sebastiao Belediyesinin Başkanı Felipe Augusto, yaptığı açıklamada, kaotik bir durumla karşılaştıklarını söylerken, "Hasarın boyutunu henüz ölçmedik. Afetzedeleri kurtarmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Augusto, yaklaşık 50 evin sular altında kaldığını belirterek, durumun "oldukça kritik" olduğunu söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaSel Ve Toprak Kayması
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