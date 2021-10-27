Brezilya Parlamentosu, Bolsonaro’yu 9 suçla itham eden raporu onayladı

BREZİLYA - Brezilya Parlamentosu, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yu Covid-19 can kayıplarından sorumlu tutan ve insanlığa karşı suç işlediği iddialarının yer aldığı 9 farklı suçla itham eden raporu onayladı.



Senatör Renan Calheiros’nun hazırladığı 1279 sayfalık rapordaki suçlamalarda, Devlet Başkanı Bolsonaro’nun Covid-19 pandemisini kötü yönettiği, aşı tedariki ve buna bağlı fırsatları değerlendirmediği ve ülkedeki yüksek Covid-19 ölümlerinde pay sahibi olduğu yer aldı. Senatör Humberto Costa ise Bolsonaro hükümetinin aşısız bir şekilde ‘sürü bağışıklığı’ edinme stratejisinin suç teşkil ettiğini savundu.



BOLSONARO’NUN COVID-19 AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ



Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun Mart’ta yaptığı açıklamalar, ülkede krize neden olmuştu. Bolsonaro, Covid-19 konusunda kendisine gelen tepkilere, “Koronavirüsten şikayet etmeyi bırakın. Bu konuda daha ne kadar sızlanacaksınız?” demişti. Öte yandan, ülkedeki can kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, kendisine yönelik ‘savaş’ başlatıldığını ifade ederek, “Burada başkana karşı bir savaş başlatıldı. Sanki ölümler sadece koronavirüs yüzünden oluyor” ifadelerini kullanmıştı.



BREZİLYA’DA SON DURUM



Brezilya’da salgının başından bu yana koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 748 bin 984’e ulaştı. Ülkede 20 milyon 944 bin 87 kişi iyileşirken, 606 bin 293 kişi hayatını kaybetti. Brezilya, ABD’nin ardından koronavirüsten hayatını kaybeden sayısının en yüksek olduğu ikinci ülke konumunda yer alıyor.