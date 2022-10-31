Brezilyaâ€™da seÃ§imin galibi Lula da Silva oldu

Brezilya YÃ¼ksek SeÃ§im Mahkemesi (TSE) tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan resmi seÃ§im sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re solcu aday Lula da Silva yÃ¼zde 50,9 oyla, yÃ¼zde 49,1 oy alan saÄŸcÄ± aday Jair Bolsonaroâ€™yu geride bÄ±rakarak Brezilya Devlet BaÅŸkanÄ± seÃ§ildi. TSE, 156 milyon 454 bin 11 seÃ§menden 124 milyon 252 bin 796â€™sÄ±nÄ±n seÃ§ime katÄ±lÄ±m gÃ¶sterdiÄŸini, katÄ±lÄ±m oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 79,41 olduÄŸunu duyurdu. Lula, 60 milyon 343 bin 999 oy alÄ±rken, rakibi Bolsonaro 58 milyon 206 bin 354 oy aldÄ±.

LULA KÄ°MDÄ°R?

Luiz Inacio Lula da Silva, 1945â€™te Pernambuco eyaletindeki Caetesâ€™te doÄŸdu. Lula, ilk olarak 2002â€™de Brezilya Devlet BaÅŸkanÄ± seÃ§ildi ve Ekim 2010â€™da yapÄ±lan seÃ§imlerde, yerine aday gÃ¶sterdiÄŸi Dilma Rousseffâ€™e gÃ¶revini devretti.

Lula, 2018â€™de Lava Jato soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda yolsuzluktan hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±. 580 gÃ¼nlÃ¼k cezasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Lula, 2019â€™da serbest kaldÄ±.