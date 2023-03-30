Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.939,65
ALTIN
1.212,77
DOLAR
19,17
STERLİN
23,75
EURO
20,89
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli...
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel...

Bulgaristan'daki Türklere 2 Nisan'daki seçimlerde "birlikte hareket edin" çağrısı

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Emin Balkan, 2 Nisan'da yapılacak erken genel seçimlerde çifte vatandaşlardan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisine destek istedi.

30 Mart 2023 Perşembe 13:47
0 Okunma
Bulgaristan'daki Türklere 2 Nisan'daki seçimlerde "birlikte hareket edin" çağrısı

Bursa

Balkan, AA muhabirine, göçlere rağmen Balkanlar'da Türk nüfusun en fazla Bulgaristan'da olduğunu söyledi.

Çifte vatandaş olup Türkiye'de hayatını devam ettiren çok sayıda kişinin bulunduğunu belirten Balkan, 72 bini Bursa'da olmak üzere yurt genelinde 300 binin üzerinde oy kullanma potansiyeli bulunan çifte vatandaş olduğunu dile getirdi.

Bulgaristan dışında sandıkların kurulacağı 62 ülkeden en çok seçmenin Türkiye'de bulunduğunu dile getiren Balkan, parlamentodaki en büyük 3'üncü partinin, çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu HÖH olduğunu belirtti.

Ülkedeki son 4 parlamento seçiminde koalisyon kurulamadığını hatırlatan Balkan, şöyle devam etti:

"Hak ve Özgürlükler Hareketinin milletvekili sayısı 3-4 daha fazla olsaydı son seçimlerde koalisyon hükümeti kurma şansları olacaktı. Önümüzdeki seçimlerde kardeşlerimizin oylarıyla bir arada olma, birlikte olma ve güçlü olduğumuzu gösterebilme fırsatı var. Demokrasinin kuralı da sandıktan geçiyor. Biz Bulgaristan'daki kardeşlerimize omuz verelim, onlar güçlü olsunlar ve yeni dönemde de hükümetin içinde olsunlar arzusu içindeyiz. Bulgaristan'daki kardeşlerimizin ve Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşı kardeşlerimizin beklentileri var, bazı sorunları hala çözülemedi. İşte bunların da çözülmesi için bizim kardeşlerimizin hükümetin içinde olması çok önemli."

"Türkiye'de 23 ilde 162 sandıkta oy kullanılacak"

Emin Balkan, 2 Nisan'da Türkiye'de 23 ilde 162 sandıkta oy kullanılacağını, bu sandıklardan 39'unun Bursa'da kurulacağını belirtti.

Dernek olarak seçimde hem Türkiye Cumhuriyeti'ne hem de Bulgaristan Cumhuriyeti'ne lojistik destek vermek için çok yoğun çalışma içinde olduklarını dile getiren Balkan, Bursa Valiliği ve Bulgaristan Konsolosluğu ile seçim işlerini koordine ettiklerini kaydetti.

Oy verme saatlerinin 07.00-20.00 olarak belirlendiğini belirten Balkan, çifte vatandaşlardan 13 numaralı oy pusulasıyla seçime gidecek HÖH Partisine destek çağrısında bulundu.

Katılımın, heyecanın fazla olduğu iyi bir seçim olmasını istediklerini ifade eden Balkan, şunları söyledi:

"Bulgaristan'daki kardeşlerimizin iktidarın içinde olmasını çok arzu etmekteyiz. Bu seçim çok çok önemli. Bulgaristan'da da sandığa gitmeyenlerin bir kısım kırgınlıkları var. Öyle bir şey yok. Bizim öyle bir lüksümüz de olmayacak çünkü sen sıkıntını dile getirmezsen, istemezsen kimse 'Bu senin hakkın' diye vermiyor. Maalesef Bulgaristan'da Türk azınlığının sıkıntıları var, Türk olmanın, Müslüman olmanın sıkıntıları var. Onu da demokratik sistem içinde, Avrupa Birliği normları içinde, seçilerek ve görev alarak yenmemiz lazım. Onun için de seçmen konumunda olan Türkiye'de, Bulgaristan'da, Avrupa'da işçi olarak çalışan hemşehrilerimizin mutlaka sandığa gidip desteklerini vermeleri gerekiyor."

Balkan, HÖH Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'nın geçen hafta iftar programında Bursa'da çifte vatandaşlarla bir araya geldiğini anımsattı.

Karadayı'nın, Bulgaristan'daki Türklerin sorunlarının çözülmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söylediğini dile getiren Balkan, HÖH'ün milletvekili sayısında 40'ın üzerine çıkabilirse koalisyon ortağı olma ihtimalini yüksek bulduğunu sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
SeçimlerBulgaristan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suudi Arabistan-İran yakınlaşmasından İsrail dışında tüm bölge ülkeleri memnun
Suudi Arabistan-İran yakınlaşmasından İsrail dışında tüm bölge ülkeleri memnun
Kazakistan Başbakanı yeniden Alihan İsmailov oldu
Kazakistan Başbakanı yeniden Alihan İsmailov oldu
Almanya’da kamu sektörü çalışanlarının ücretlerine ilişkin pazarlık başarısız oldu
Almanya’da kamu sektörü çalışanlarının ücretlerine ilişkin pazarlık başarısız oldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans