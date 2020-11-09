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Can kaybı 1 milyon 262 bin 130

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 262 bin 130, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 50 milyon 737 bin 872’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 35 milyon 795 bin 245’e ulaştı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Kasım 2020 Pazartesi 08:53
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Can kaybı 1 milyon 262 bin 130

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 10 milyon 288 bin 480 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 243 bin 768’e ulaştığı bildirildi. Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 664 bin 115 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 162 bin 397’ye ulaştığı bildirildi.

AVRUPA’DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Dünya genelinde vaka sayısı olarak beşinci sırada bulunan Fransa’da toplam vaka sayısı 1 milyon 787 bin 324’e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 40 bin 439 olarak rapor edildi. İspanya’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 1 milyon 388 bin 411’e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 38 bin 833’e yükseldiği aktarıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇinVuhanKoronavirüsPandemiCovid19
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