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Çavuşoğlu, DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Haziran 2021 Pazartesi 15:52
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Çavuşoğlu, DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı

İTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İtalya’nın başkenti Roma’da DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısında DEAŞ'la etkin mücadele için görüşlerimizi paylaştık. Bir terör örgütüyle mücadelede bir başka terör örgütünden yararlanmanın yanlışlığına, PKK/YPG’nin bölgedeki terör eylemlerine dikkat çektik” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇavuşoğluDEAŞla Mücadele Uluslararası Koalisyonu
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