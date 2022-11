Çavuşoğlu: FETÖ, bulunduğu her yer için tehdittir

KAZAKİSTAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan’da Türkiye'nin Çimkent Fahri Başkonsolosluğu’nun açılış töreninde konuştu. FETÖ terör örgütünün bulunduğu her ülke için tehdit olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Bu FETÖ terör örgütü, sadece Türkiye için değil bulunduğu her ülke için tehdittir. Ne kadar sinsi olduklarını da görüyoruz” dedi.







Bakan Çavuşoğlu, Çimkent’te Türkiye’nin Fahri Başkonsolosluğu’nun açılış töreninde yaptığı konuşmada FETÖ terör örgütüne ilişkin uyarılarda bulundu. Çavuşoğlu, FETÖ’nün sinsi bir terör örgütü olduğunun altını çizerek, “Biliyorsunuz aramızdaki bir diğer köprü de vaktiyle Kazak kardeşlerinin yanına sığınan Ahıska Türkleri, bugün aramızda Ahıska Türkleri var. Bu vesileyle de Kazakistan’a bir kere daha teşekkür etmek isterim. 78 sene önce buralara gelen Ahıska Türkleriyle evlerini, yemeğini, aşını paylaştığı için sahiplendiği için şükranlarımı arz ediyorum. Bir de uyarıda bulunmak istiyorum. Sevgili Ahıska Türkleri, sevgili kardeşlerim; bu FETÖ terör örgütü, sadece Türkiye için değil bulunduğu her ülke için tehdittir. Ne kadar sinsi olduklarını da görüyoruz. Türkiye’de darbe girişiminde bulundular. 251 vatandaşımızı öldürdüler, vatandaşlarımızın üzerinden tanklarla geçtiler. Bir insan bunu yapamaz. İnsanlıktan zerre kadar nasibi alsa bile yapamaz. Bunlarda böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu FETÖ konusunda sizleri de bir kez daha uyarmak isterim. Bu örgüte karşı her zaman teyakkuzda olmamız hepimizin yararınadır” dedi.



“DÜNYADAKİ GELİŞMELERE DUYARSIZ KALAMAYIZ”



Bakan Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa ve dünyadaki diğer gelişmelere Türk dünyasının duyarsız kalmaması gerektiğini belirterek, “Dünyamız zor günlerden geçiyor. Çatışmalar, karmaşa, krizler veya başka sorunlar. Dünyanın her yerinde var. Hemen yanı başımızda büyük bir savaş devam ediyor. Türk dünyası olarak bu gelişmelere duyarsız kalamayız. Geçen yıl Kasım’da Türk Konseyi’ni Türk Devletleri Teşkilatı’na dönüştürdüğümüz İstanbul Zirvesi, Türk dünyasının birliği bakımından bir milat oldu. Yarın yine Türk tarihinin sembol şehirlerinden Semerkant’ta Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi toplantılarına katılacağız. Yarın Dışişleri Bakanları Toplantısı olacak. Cuma günü de Liderler Zirvesi’ni gerçekleştireceğiz. İnşallah Türk dünyasını geleceğe hazırlıyoruz. Birlik olduktan sonra her engeli aşarız” diye konuştu.



“HEDEFİMİZ 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİNE ULAŞMAK”



Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Kazakistan arasındaki ekonomik gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:



“Türkiye ve Kazakistan, Türk dünyasının iki kutlu kardeşi. Cumhurbaşkanı Tokayev’in bu yılki ziyareti son derece verimli geçti. İlişkilerimizi nasıl güçlendireceğiz bunları konuştuk ve 14 anlaşma imzaladık. İlişkileri Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık düzeyine çıkardık. Hemen arkasından Cumhurbaşkanımızın Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı için geçen ay Astana’yı ziyareti oldu. Burada da 6 belgeyi imzaladık. İlişkilerimizin hukuki altyapısını da güçlendiriyoruz. Sayın Tokayev, Cumhurbaşkanımıza Birinci Derece Dostluk Devlet Nişanı verdi. Gerçekten başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye’deki her bir vatandaşımız Kazakistan’ın kardeşi ve dostudur. Ekonomik ilişkilerimizi de geliştirmek için çok çalışıyoruz. Şimdi hedefimiz 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak, çünkü 5 milyar doları yakalamış durumdayız. Ayrıca yatırımlarımız da 4,5 milyar doları geçti. İşte Türkistan şehrinin yepyeni bir şehir olduğunu ben göremedim henüz ama inşallah Türkistan’da da başkonsolosluğumuzu açacağız, üniversitemizi de ziyaret edeceğiz. Türkistan bölgesinin gelişmesinde Türk firmalarının büyük bir rolü ve katkısı var. Hoca Ahmet Yesevi’nin makamı Türkistan ile onun manevi mirasçısı Anadolu arasında bağları yeniden kuruyoruz ve güçlendiriyoruz.”



“HİZMET, DIŞ POLİTİKAMIZDAKİ EN ÖNEMLİ ÖNCELİKLERDEN”



Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarına, soydaşlara ve akraba topluluklara hizmet etmenin dış politikadaki en önemli önceliklerden biri olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Türkistan son yıllarda gerçekten çok önemli gelişme kaydetti. Bunun dışında son zamanlarda özellikle lojistik ve taşımacılık konusunda iş birliğimizi, bağlarımızı nasıl güçlendirebiliriz, konuşuyoruz. Türkiye-Kazakistan-Azerbaycan üçlü mekanizmamızı kurduk ama Türkistan bölgesi özellikle transit taşımacılıkta da önemli bir merkez. Binlerce TIR’ımız bu güzergahtan gidiyor, geliyor. Tabii vatandaşlarımıza hizmet, bizim dış politikamızın en önemli önceliklerinden, dünyanın neresinde olursa olsun. Hem vatandaşlarımıza hem soydaşlarımıza hem de akraba topluluklarımıza hizmet etmek bizim görevimiz. Bugün dünyada 256 temsilciliğimiz var. En son Sırbistan’ın konsolosluk temsilciğini açtık. O güzergah da yaz aylarında vatandaşlarımızın ülkeye araçla gelip gittiği önemli bir nokta. Aynı zamanda yük taşıyan TIR’larımız da bu güzergahtan geçiyor. 256’ya çıktık. Yakında Türkistan’da da açarak 257 olacağız. Sürekli diplomatik ağımız genişliyor. Dünyada 5’inci sıradayız. Bazı ülkeler kapatırken biz sayımızı artırıyoruz. Aynı zamanda yurt dışında fahri konsolosluklarımız, başkonsolosluklarımız var. Şu anda dünyada 108 fahri konsolosluğumuz var. Fahri konsoloslarımız da aynı şekilde iki ülke arasında bağlarımızın güçlenmesine hizmet ettiği gibi o bölgede yaşayan sadece bizim vatandaşlarımız, soydaşlarımız değil, o ülkenin vatandaşlarına da hizmet ediyor. Bizlere de bu anlamda önemli bir destek sağlıyor.”