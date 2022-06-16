Çavuşoğlu: Sırbistan’la 'kimlikle seyahat düzenlemesi' protokolü imzalanacak

SIRBİSTAN - Balkanlar ziyareti kapsamında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Bakan Çavuşoğlu konuşmasında şunları kaydetti;



“Bugün Nikola ile yaptığımız görüşmelerde konsolosluk konularını ele aldık ve özellikle Sırbistan’da konsolosluk ağımız genişliyor. Sırbistan’ın desteğiyle daha önce Yeni Pazar’da konsolosluğumuzun açılışını geçen sene beraber yaptık, yine Niş’te bir konsolosluk ofisi açacağız ki Avrupa’dan Türkiye’ye giden vatandaşlarımızın geçerken sıkıntı yaşarsa Sırbistan polisiyle beraber bizim polisimizde yardımcı olacak. Bu ofise izin verdiğiniz için çok teşekkür ederiz.”





TİCARET HACMİ HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR



Ekonomik ilişkilerin hızla geliştiğini vurgulayan Çavuşoğlu, ikili ticaret hacminin 5 milyar dolara ilerlediğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu “Sırbistan’daki Türk yatırım miktarının artıyor, 10 yılda 1 milyon dolardan 300 milyon dolara çıktı. Tabi ki Sırbistan önemli fırsatlar sunuyor ve firmalarımızı destekliyor. Bu güven ortamında yatırım miktarının daha da artacağına inanıyoruz” dedi.



KİMLİKLE SEYAHAT DÜZENLEMESİ



Türkiye ve Sırbistan arasında karşılıklı turist sayısının da arttığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Bu yıl 300 bini aşkın Sırp turistin ülkemize gelmesini bekliyoruz. Bunu kolaylaştırmak için de birlikte çalışıyoruz. Özellikle İçişleri Bakanlarımız, kimlikle seyahat düzenlemesinin uygulamaya geçmesi için protokolü imzalayacaklar. Vatandaşlarımız karşılıklı olarak pasaporta ihtiyaç duymadan, çipli kimliklerle seyahat edebilecekler. Sırbistan bu anlamda 6’ncı ülke olacak. KKTC, Moldova, Ukrayna, Azerbaycan ve Gürcistan’la bu anlaşmaları yürürlüğe koyduk” ifadelerini kullandı.



ÜÇLÜ ZİRVE



Kültür anlamında önemli bir anlaşmanın imzalandığını ifade eden Çavuşoğlu, bugünkü görüşmelerinde bölgesel konuların görüşüldüğünü belirtti. Çavuşoğlu “Bosna Hersek ve Balkanların istikrarı için Sırbistan’ın rolünün çok önemli olduğunu görüyoruz. Türkiye ve Sırbistan olarak bölgenin istikrarı için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Üçlü toplantımızı da gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.