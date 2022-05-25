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Çavuşoğlu: Türkiye diyaloga yönelik çabalara katkıda bulunmaya, sorumluluk almaya hazırdır

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Mayıs 2022 Çarşamba 15:24
Çavuşoğlu: Türkiye diyaloga yönelik çabalara katkıda bulunmaya, sorumluluk almaya hazırdır

İSRAİL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ziyareti çerçevesinde İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüştü. İki Bakan, ortak basın toplantısı düzenleyerek açıklama yaptı.  Bakan Çavuşoğlu konuşmasında şunları kaydetti;

“Sayın Bakan Lapid’e çok samimi ve açık bir şekilde gerçekleştirdiğimiz hem baş başa görüşmemizde hem de aynı zamanda heyetler arası görüşmemizdeki tutumu için teşekkür ediyorum. Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyaloğun devam ettirilmesinin faydalı olacağı konusunda hem fikir olduk. Bu da birbirimizin hassasiyetlerine karşılıklı saygı temelli olmalıdır. Bu sadece bizim iki taraflı ilişkilerimiz için değil aynı zamanda bölgemizdeki barış açısından da faydalı olacaktır ki görüşmelerimiz sırasında bizlerde bölgesel konularla ilgili görüş alışverişinde bulunduk, bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Pozitif bir gündem üzerinden çalışmalarda bulunmak bizim anlaşmazlıklarımızı daha yapıcı bir şekilde ele almamıza da yardımcı olabilir. Gerçekten de geçen Ramazan Ayı’nda devlet başkanları seviyesinde tesis etmiş olduğumuz diyalog sakinliğin korunmasına ilişkin çabalara da katkıda bulunmuştur.”

“Bizler birçok alandaki ilişkilerimize yeniden enerji kazandırmaya ve bundan sonra farklı mekanizmaların toplantılarını yeniden oluşturmaya ve sivil havacılıkla ilgili görüşmeleri yeniden başlatmaya hem fikir olduk.”

“İsraillilerin Türkiye’yi ne kadar sevdiğinden bahsettiniz. Bende her bir İsrailliden buraya geldiğimden itibaren aynı şeyi duydum. Rakamlarda zaten bunu ifade ediyor. Geçen sene İstanbul bir şehir olarak ve Türkiye bir ülke olarak İsrailli turistlerin barış ülkeleri arasında bir numaralı şehir ve ülke olmuştur. Dolayısıyla bizlerde daha fazla turistin farklı şehirlerimize gelmesini bekliyoruz.”

“Tabi ki bizler aynı zamanda İsrail-Filistin anlaşmazlığını görüştük. Bildiğiniz gibi ben dün Devlet Başkanı Abbas ve Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Onlarla da çok iyi görüşmelerimiz oldu. Birleşmiş Milletler parametreleri içerisinde iki devletli bir çözümün kalıcı barış için tek çözüm olduğuna inanıyoruz.”

“Kudüs’le ilgili olarak hassasiyetleri paylaştım, aynı zamanda Mescid-i Aksa’nın kutsallığı ile ilgili hassasiyetleri paylaştım. Biz aramızdaki bağların normalleşmesinin bu çatışmanın barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulmasında olumlu bir etkiye sahip olacağına da inanıyoruz. Her zaman olduğu gibi Türkiye olarak bizler her zaman yapıcı bir rol oynadık. Şimdi de Türkiye diyaloga yönelik çabalara katkıda bulunmaya, sorumluluk almaya hazırdır.”      

 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyalogTürkiyeİsrail
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