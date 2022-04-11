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Çernihiv’de nehir kenarında füzeler bulundu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Nisan 2022 Pazartesi 15:05
Çernihiv’de nehir kenarında füzeler bulundu

UKRAYNA - Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ekiplerin çalışması sonucu dün Çernihiv’de nehir kenarındaki sahilde ve suyun içinde füzelerin bulunduğunu duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi yaptığı açıklamada, patlayıcı uzmanları tarafından Çernihiv’deki Desna Nehri kenarındaki bir sahilde 6 füze tespit edildiğini belirtti. Füzelerin bir kısmının suda bir kısmının da sahilde bulunduğu ifade edildi. Ekiplerin, nehri ve söz konusu sahili 9 Nisan’da incelemeye başladığı; bulunan füzelerin bir kısmının infilak ettiği, bir kısmının ise patlamamış olarak bulunduğu açıklandı. Başka bir füzenin de nehre çok uzak olmayan bir park alanı yakınında bulunduğu belirtilirken, şehrin ve bölgenin mühimmattan arındırılması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇernihivFüze
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