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Çeyrek milyar insan 2022 sonunda aşırı yoksulluk çekebilir

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Nisan 2022 Salı 14:52
Çeyrek milyar insan 2022 sonunda aşırı yoksulluk çekebilir

İNGİLTERE - Afrika’da faaliyetlerini yürüten İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, bugün yayınladığı raporunda 2022’de çeyrek milyardan fazla insanın, Kovid-19 salgını, artan küresel eşitsizlik ve Ukrayna’da yaşanan savaşla yükselen gıda fiyatları sebebiyle ‘aşırı yoksulluk’ seviyesine düşebileceği konusunda uyardı.

Oxfam’ın “Önce Kriz, Sonra Felaket” adlı raporunda, bu yılın sonuna kadar yalnızca artan küresel gıda fiyatlarının 65 milyon insanı daha aşırı yoksulluğa iteceğini ve bu yıl sonunda toplam 263 milyon kişinin ‘aşırı yoksul’ duruma düşeceği öngörüsü yer aldı. Dünya Bankası, aşırı yoksulluğu günde 1,90 doların altında bir gelirle yaşamak olarak tanımlıyor.

KİTLESEL AÇLIK TEHLİKESİ

Oxfam raporunda keskin artış gösteren yaşam maliyetleri sebebiyle birçok insanın yemek yeme, ısınma veya sağlık gideri arasında kalarak bunlardan sadece birisini seçmeye zorlanacağı vurgulandı. Özellikle Doğu Afrika, Sahel, Yemen ve Suriye'de milyonlarca insan kitlesel açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Dünyanın en fakir ülkelerinin 2022'de 43 milyar dolarlık borç geri ödemesi yapacağı belirtilerek bu parayla dünyanın en fakir ülkeleri gıda ithalatlarının maliyetlerini karşılayabileceği ifade edildi. Raporda küresel gıda fiyatlarının Şubat ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak 2011'deki en yüksek krizi geride bıraktığı açıklandı. Raporda “Petrol ve gaz devleri rekor düzeyde karlar bildiriyor ve benzer eğilimlerin yiyecek ve içecek sektöründe de yaşanması bekleniyor” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çeyrek Milyar InsanAşırı Yoksulluk
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