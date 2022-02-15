Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi’de BAE’li iş insanlarıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti;

“Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye’nin Körfez Bölgesi’ndeki başlıca ticaret ortağıdır. İkili ilişkilerimizde duraksama yaşanan dönemde dahi ticari ilişkilerimiz hacmini korumuş, özel sektörlerimiz arasındaki ortaklıklar canlılığını muhafaza etmiştir. Bu durum ikili ekonomik ve beşeri ilişkilerimizin köklü bir geçmişe ve sağlam bir altyapıya sahip olduğunun ispatıdır. Şimdiki ortak hedefimiz ikili ilişkilerimizi her alanda çok daha üst seviyelere taşımaktır. Dün sanayi ve ileri teknolojiden taşımacılığa, sağlıktan tarıma ve karşılıklı yatırımlara kadar çok geniş bir yelpazede imzalanan belgeler bu hedef doğrultusunda birlikte çalışma arzumuzu açıkça ortaya koymuştur. Birleşik Arap Emirlikleri, ileri teknoloji şirketlerine ve start-up’lara finansman desteği ve uygun yatırım fırsatları sunuyor. Türkiye ise dinamik ve genç nüfusuyla ileri teknoloji geliştiren küresel ölçekte isim sahibi yeni girişimlere öncülük ediyor. Ekonomik açıdan birbirini tamamlayan ülkeler olarak kısa sürede önemli mesafe alacağımıza inanıyorum. Karayolu, havayolu, bankacılık ve finansman başta olmak üzere her alandaki ekonomik bağlantılarımızın güçlendirilmesi için bizde gereken adımları atıyoruz.”

“TÜRKİYE İŞ KURMA VE İŞ YAPMA BAKIMINDAN SON DERECE CAZİP BİR MEVZUATA VE UYGULAMAYA SAHİP”

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE’li iş insanlarına hitabına şöyle devam etti;

“Küresel ekonominin yüzde 3,4 küçüldüğü 2020 senesinde, biz yüzde 1,8’lik büyüme oranı yakaladık. Aynı dönemde G20’de sanayi üretimi en çok artan ülkelerden olduk. Geçen seneyi yüzde 33’lük artışla 225 milyar doları geçen rekor ihracat ve 500 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmiyle tamamladık. Çift haneli oranları bulacağına inandığımız 2021 yılı büyüme rakamlarıyla inşallah bu başarımızı taçlandırmış olacağız. Dünyada dengeleri altüst eden salgın bizim gibi üretim kapasitesi yüksek ülkelerin önünde yeni fırsat pencereleri açmıştır. Türkiye, özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışında olan yatırımcılar için çok önemli avantajlar sunuyor. Nitekim uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgilisi giderek artıyor. Daha önce Türkiye’yi tercih etmiş şirketlerde ülkemizi üretim, ihracat ve yönetim merkezi olarak görmekte ve bu kapsamda yatırımlarını genişletmektedirler. Biz 2003 yılından bu yana 239 milyar dolardan fazla doğrudan uluslararası yatırım çekmeyi başarmış bir ülkeyiz. Son 16 yılda orta ve doğu Avrupa’da en fazla uluslararası doğrudan yatırım alan ikinci ülke olmamız Türkiye’ye duyulan güvenin en somut işaretidir. Bunun yanında Türkiye iş kurma ve iş yapma bakımından son derece cazip bir mevzuata ve uygulamaya sahiptir. Altyapı ortamını iyileştirmeye yönelik adımlarımız ve ulaştırma koridorlarını birleştiren hamlelerimiz uluslararası yatırımcılara ilave fırsatlar sunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri özel sektörünün önde gelen temsilcileri olarak Türkiye ile ticari ortaklıklar ve yatırım işbirlikleri tesis etmenin faydalarına tüm boyutlarıyla vakıf olduğunuza eminim” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Bakan Yardımcısı Önal, İsrail ve Filistin’i ziyaret edecek

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, 16-17 Şubat 2022 tarihinde Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek. Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Sayın Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal 16-17 Şubat 2022 tarihinde Filistin ve İsrail’i ziyaret edecektir. Heyetimizin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edilmesi ve Filistin makamlarıyla temaslarda bulunması öngörülmektedir. Heyetimiz, İsrail makamlarıyla da bir araya gelerek İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog'un ülkemize gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıklarını ele alacak ve siyasi istişarelerde bulunacaktır" denildi.