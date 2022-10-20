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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Azerbaycanâ€™da

20 Ekim 2022 PerÅŸembe 14:09
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Azerbaycanâ€™da

AZERBAYCAN -Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyevâ€™in daveti Ã¼zerine gÃ¼nÃ¼birlik Ã§alÄ±ÅŸma ziyareti kapsamÄ±nda Azerbaycanâ€™a geldi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,Â mevkidaÅŸÄ± Aliyev'leÂ Zengilan HavalimanÄ±â€™nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan CebrayÄ±lâ€™da temel atma tÃ¶renine katÄ±ldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev ile birlikte CebrayÄ±lâ€™de UluslararasÄ± Orman EÄŸitim Merkezi, AkÄ±llÄ± FidancÄ±lÄ±k ve Dostluk Orman Kompleksi Temel Atma TÃ¶reniâ€™ne katÄ±ldÄ±.

DHA

Son GÃ¼ncelleme: 20.10.2022 16:06
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanAzerbaycan
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