Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
814.77
DOLAR
13.63
STERLİN
18.50
EURO
15.51
Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi alacak
Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği...
Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel Alacak
Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel...
İLKSAN Bilişim Personeli Alacak
İLKSAN Bilişim Personeli Alacak
Üsküdar Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Üsküdar Belediyesi Zabıta Memuru...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE’li gençlerle buluştu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Şubat 2022 Çarşamba 13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE’li gençlerle buluştu

BAE - Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sırasında Dubai kentinde BAE’li gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sizlerden aldığımız güçle bizde daha güzel, daha müreffeh ve daha huzurlu bir dünyanın tesisi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu anlayışla, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri gençliği arasındaki irtibatı ve işbirliğini güçlendirmek için yeni adımlar atıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti;

“Ülkemizde Teknofest diye tabir ettiğim bu gençlik maşallah önüne çıkartılan engelleri aşa aşa yoluna kararlılıkla devam ediyor. Sizlerin hayata umut ve heyecanla bakmanız bizlere de yeni hedefler için cesaret ve ilham aşılıyor. Sizlerden aldığımız güçle bizde daha güzel, daha müreffeh ve daha huzurlu bir dünyanın tesisi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu anlayışla, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri gençliği arasındaki irtibatı ve işbirliğini güçlendirmek için yeni adımlar atıyoruz. Dün ABU Dabi’de gençlik alanında işbirliğine dair mutabakat muhtırasını imzaladık. Böylece gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri yolunda önemli bir eşiği daha aşmış olduk.”

"MİLLİ VE ÖZGÜN ROKETİMİZLE AY’A SERT İNİŞ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

BAE’li gençlerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında gönül elçileri olmalarını beklediğini belirterek “İki dost ve iki kardeş ülke olarak geniş bir yelpazede ciddi işbirliği imkanlarına sahibiz. Özellikle uzay programları ve yeni teknolojiler alanında benzer vizyonları paylaştığımızı görüyoruz. Uzun süreli bir planlama ve çalışmanın ürünü olan ‘Milli Uzay Programımızı’ geçtiğimiz sene açıkladık. İnşallah cumhuriyetin 100’üncü yılında yani gelecek sene, milli ve özgün roketimizle Ay’a sert iniş gerçekleştireceğiz. Uzay programımızı açıkladığımız günlerde BAE de ‘Umut’ olarak adlandırdığı Mars misyonunu gezegenin yörüngesine başarıyla yerleştirmiştir. O dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile Sayın Bakan Amirinin sosyal medya üzerinden iki ülkenin uzay programlarına karşılıklı takdirlerini ifade etmesi dostluğumuzun baki olduğunu tüm dünyaya göstermişti. Geçtiğimiz günlerde yörüngedeki ikinci yılını tamamlayan ‘Umut’ esasen hepimizin umudunu temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dubai Expo’sunun teması olarak belirlenen Zihinleri Birleştirmek Geleceği Oluşturmak tam manasıyla bu ahengi yakalamamız gerektiğine işaret ediyor. Bu çerçevede uzay, teknoloji, start-up şirketleri ve bilimsel işbirliği gibi alanlarda ortak çalışmalarımızı hızla gerçekleştirmeliyiz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanBAEli Gençler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya nehirlerindeki ilaç kirliliği insan sağlığı ve çevreyi tehdit ediyor
Dünya nehirlerindeki ilaç kirliliği insan sağlığı ve çevreyi tehdit ediyor
Paris’te ilk gürültü radarı kuruldu, araçların gürültü emisyonları ölçülecek
Paris’te ilk gürültü radarı kuruldu, araçların gürültü emisyonları ölçülecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi’de BAE’li iş insanlarıyla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi’de BAE’li iş insanlarıyla buluştu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans