Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Aliya İzetbegoviç’in kabrine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Bosna-Hersek’te Kovaçi Şehitliği’nde bulunan merhum Aliya İzetbegoviç’in kabrini ziyaret ederek anıt mezara çelenk koydu.
DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte resmi ziyaret kapsamında geldiği Bosna-Hersek’in Saraybosna Uluslararası Havalimanı’nda, resmi heyet tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Bosna-Hersek’te Kovaçi Şehitliği’nde bulunan merhum Aliya İzetbegoviç’in kabrini ziyaret ederek anıt mezara çelenk koydu.
DHA