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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Aliya İzetbegoviç’in kabrine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte resmi ziyaret kapsamında geldiği Bosna-Hersek’in Saraybosna Uluslararası Havalimanı’nda, resmi heyet tarafından karşılandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Ağustos 2021 Cuma 15:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Aliya İzetbegoviç’in kabrine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Bosna-Hersek’te Kovaçi Şehitliği’nde bulunan merhum Aliya İzetbegoviç’in kabrini ziyaret ederek anıt mezara çelenk koydu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanBosna HersekAliya İzzetbegoviç
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