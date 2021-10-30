Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de peş peşe kritik görüşmeler

İTALYA
AB KOMİSYONU BAŞKANI VON DER LEYEN İLE GÖRÜŞTÜ
G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.
İTALYA BAŞBAKANI DRAGHİ İLE GÖRÜŞTÜ
G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi.
HOLLANDA BAŞBAKANI RUTTE İLE GÖRÜŞTÜ
G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.
ENDONEZYALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.
DHA