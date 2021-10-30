Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de peş peşe kritik görüşmeler

G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liderle ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunuyor. Erdoğan, sırasıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.