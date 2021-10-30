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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de peş peşe kritik görüşmeler

G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liderle ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunuyor. Erdoğan, sırasıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
30 Ekim 2021 Cumartesi 20:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de peş peşe kritik görüşmeler

İTALYA

AB KOMİSYONU BAŞKANI VON DER LEYEN İLE GÖRÜŞTÜ

G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

İTALYA BAŞBAKANI DRAGHİ İLE GÖRÜŞTÜ

G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi.

HOLLANDA BAŞBAKANI RUTTE İLE GÖRÜŞTÜ

G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.

ENDONEZYALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanG20
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