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Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi nedeniyle Endonezya’nın Bali adasına geldi.

14 Kasım 2022 Pazartesi 09:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bali Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'nda, Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, Bali Valisi Wayan Koster, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve diğer yetkililer karşıladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanEndonezyaG20 Liderler Zirvesi
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