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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20’de ilk oturuma katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’nın başkenti Roma’da bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi’nin “Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık” temalı 1’inci oturumuna katıldı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
30 Ekim 2021 Cumartesi 14:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20’de ilk oturuma katıldı

İTALYA

C

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanG20İtalya
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