Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Macron ile görüştü

İTALYA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği İtalya’nın başkenti Roma’da Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği İtalya’nın başkenti Roma’da Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
İTALYA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği İtalya’nın başkenti Roma’da Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
DHA