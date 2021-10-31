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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği İtalya’nın başkenti Roma’da Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
31 Ekim 2021 Pazar 16:43
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Macron ile görüştü

İTALYA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği İtalya’nın başkenti Roma’da Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MacronG20 Liderler ZirvesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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