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Dağlık Karabağ’daki Türk-Rus Ortak Merkezi’nden ilk görüntüler

Dağlık Karabağ’da sağlanan ateşkesi gözetlemek için Türkiye ve Rusya’nın kurduğu Ortak Merkez’in bugün faaliyete başladı. Ortak gözetleme merkezinden ilk görüntüler geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Ocak 2021 Cumartesi 18:27
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Dağlık Karabağ’daki Türk-Rus Ortak Merkezi’nden ilk görüntüler

Dağlık Karabağ’da sağlanan ateşkesi gözetlemek için Türkiye ve Rusya’nın kurduğu Ortak Merkez’in bugün faaliyete başladı. Ağdam’da kurulan Ortak Merkez’de Türk ve Rus askeri subayları birlikte görev yapacağı merkezden ilk görüntülere Demirören Haber Ajansı (DHA) ulaştı.

ORTAK MERKEZLE İLGİLİ AÇIKLAMA BAKAN AKAR'DAN GELDİ

Ortak merkezin faaliyete geçeceğini Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanav ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası açıklayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar  “Karabağ’da ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla oluşturulacak Türk-Rus Ortak Merkezi’ne ilişkin mutabakat zaptını Rus mevkidaşım Şoygu ile 11 Kasım 2020’de imzalamıştık.



Ortak Merkez’in oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı ortak merkez yarın (bugün) faaliyetlerine başlayacak. Bir general ve 38 personelimizin görev yapacağı ortak merkezin bölgede ateşkesin sürekliliği ile barış ve istikrarın sağlanması büyük katkı sunacağına inanıyoruz. Bir millet iki devlet anlayışı ile bugüne kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dağlık KarabağTürkiyeRusyaAzerbaycan
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