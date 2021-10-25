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Danimarka’da yüksek aşılama oranına rağmen vaka sayısı artıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Ekim 2021 Pazartesi 13:45
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Danimarka’da yüksek aşılama oranına rağmen vaka sayısı artıyor

DANİMARKA - Danimarka merkezli araştırma enstitüsü Statens Serum Institut (SSI), ülkede son 24 saatte 1349 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Ülkede aşılama oranı yüzde 75’in üzerine çıkmış olsa da vaka sayısında artış görüldüğü ancak virüs sebebiyle vefat edenlerinin sayısının günlük ortalama 2 olduğu bildirildi.

Nüfusu 2020’de 5 milyon 831 bin olarak açıklanan Danimarka’da 8 milyon 870 bin doz aşı yapılırken, 4 milyon 400 bin kişinin ise aşıları tamamlandı. Ancak son 24 saatte ülkede 1349 kişide daha koronavirüs tespit edildiği bunun yanında ölü sayısının ise 2 olduğu ifade edildi. Uzmanlar, vaka sayılarındaki bu artışın şu an için bir felaketi temsil etmediğini ancak artışın devam etmesi durumunda önlem alınması gerektiğini belirtti.

SON 4 GÜNDE VAKA ARTIŞI GÖRÜLDÜ

Ülkede 20 Ekim’de 1127 koronavirüs vakası tespit edilirken bu sayı 24 Ekim’de 1349’a ulaştı. Yüzde 75,5’i aşılanan Danimarka’da salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 376 bin 414, iyileşen sayısı 361 bin 191, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 699 olarak kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yüksek Aşılama OranıVaka SayısıDanimarka
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