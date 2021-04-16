Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1409
ALTIN
462.413
DOLAR
8.0568
STERLİN
11.1140
EURO
9.6565
İstanbul Kültür Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi 27...
Toptan Gıda Sitesi, Yap-İşlet- Devret kapsamında kiraya verilecek
Toptan Gıda Sitesi, Yap-İşlet-...
Sayıştay Başkanlığı 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Sayıştay Başkanlığı 7 sözleşmeli...
İstanbul Arel Üniversitesi 87 öğretim üyesi alınacak
İstanbul Arel Üniversitesi 87...

Dendias’ın saldırgan tutumunun arkasında 'Miçotakis'in talimatı' çıktı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısındaki saldırgan tutumunun detayları ortaya çıktı. Ethnos gazetesi Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in kendisine özel olarak "kışkırtma" talimatı verdiğini yazdı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Nisan 2021 Cuma 15:33
0 Okunma
Dendias’ın saldırgan tutumunun arkasında 'Miçotakis'in talimatı' çıktı

YUNANİSTAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, dün Ankarayı ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlediği ortak basın toplantısı gündem oldu. Dendias'ın Türkiye'yi Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlamasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu söz alarak, Yunan Bakan'a sert sözlerle tepki gösterdi.
 

SALDIRGAN TUTUMUN ARKASINDAKİ İSİM MİÇOTAKİS

Yunan medyasından Ethnos gazetesi  Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ankara'daki saldırgan tutumunun detaylarını yazdı. Gazete haberinde, Dendias'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile sürekli istişare halinde olduğunu ve Miçotakis'in kendisine özel olarak 'kışkırtma' talimatı verdiğini aktardı.Gazete haberinde, Miçotakis'ten talimat alan Yunan Bakan Dendias'ın kışkırtıldığında, uygun şekilde yanıt vermesi için açık bir emir aldığını da yazdı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos DendiasDışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluKışkırtmaTalimat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD-Meksika sınırında dram: Göçmenler TIR'ın gizli bölmesinden çıktı
ABD-Meksika sınırında dram: Göçmenler TIR'ın gizli bölmesinden çıktı
Biden: Afganistan'dan çekiliyoruz
Biden: Afganistan'dan çekiliyoruz
Ruhani: Uranyum seviyesini yükseltmemiz İsrail’in ‘nükleer terörizmine’ yanıttır
Ruhani: Uranyum seviyesini yükseltmemiz İsrail’in ‘nükleer terörizmine’ yanıttır
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans