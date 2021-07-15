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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan’da Ahıska Türkleriyle buluştu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Temmuz 2021 Perşembe 13:59
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan’da Ahıska Türkleriyle buluştu

ÖZBEKİSTAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık. Sınamalar ve Fırsatlar’ konulu konferansa katılmak üzere bulunduğu Özbekistan’da dün Ahıska Türkleriyle buluştu.

Bakan Çavuşoğlu, dün gerçekleşen buluşmadan “Türk Dünyası Turizm Başkenti Özbekistan’ın Kokand şehrinde Ahıska Türkleriyle de kucaklaştık. Ahıskalı kardeşlerimizle her yerde gurur duyuyoruz” mesajını paylaştı.

Çavuşoğlu, bugün Türkiye’nin Taşkent Büyükelçiliği’nde düzenlenecek ‘15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni’ne katılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı ÇavuşoğluÖzbekistanAhıska Türkleri
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