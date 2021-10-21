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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırgızistan’da

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Ekim 2021 Perşembe 15:32
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırgızistan’da

KIRGIZİSTAN - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Özgen şehri İmam Serahsi Camii ve Külliyesi açılışı ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan Cumhuriyeti'ne geldi.

Kırgızistan programı kapsamında ilk olarak başkent Bişkek’te bulunan Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi’ni ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ile görüştü.
 

Başkan Erbaş, çeşitli vesilelerle Kırgızistan’a daha önce geldiğini ifade ederek, “Ülkemizin desteğiyle yürütülen bir üniversitenin büyüdüğünü ve Kırgızistan’ın da geliştiğini görmek, bizi çok mutlu ediyor. Çünkü biz netice itibariyle ortak değerleri çok olan iki ülkeyiz, Kırgızistan ve Türkiye. Dolayısıyla ortak değerleri pek çok konuda bir olan iki ülkenin işbirliği de bizim için çok değerli ve önemli. Bu işbirliğini de arttırmakta her iki ülke için de fayda var. Burada sizlerin, tanıdığımız hocaların da bulunması bizim için iftihar vesilesi. İnşallah bu çalışmaları daha da ileri götürerek ne kadar çok gencin eğitimine katkı sağlayabilirsek o kadar bahtiyar oluruz” dedi.

Başkan Erbaş, daha sonra İlahiyat Fakültesini ziyaret etti. Başkan Erbaş’a ziyaretinde KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ve Bişkek Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk eşlik etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı ErbaşKırgızistan
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