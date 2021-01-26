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Donald Trump'ın azil yargılaması için karar tasarısı Senato'ya sunuldu

Amerika Birleşik Devletler, (ABD) Temsilciler Meclisi, eski Başkan Donald Trump hakkında azil sürecinin başlatılması için gerekçeyi içeren tasarıyı Senato'ya sundu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Ocak 2021 Salı 10:01
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Donald Trump'ın azil yargılaması için karar tasarısı Senato'ya sunuldu

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın görevi Joe Biden'a devretmesinin ardından dünyanın gözü Trump'ın azil sürecine çevrildi. Temsilciler Meclisi, eski Başkan Donald Trump hakkında azil sürecinin başlatılması için gerekçeyi içeren tasarıyı Senato'ya sundu. Donald Trump, Kongre saldırısı öncesi 'destekçilerini isyana teşvik etmekle' suçlanıyor. Temsilciler Meclisi'nin dokuz Demokrat üyesi geleneksel olarak azil gerekçesini içeren tasarıyı Senato'ya verdi. Trump hakkında azil soruşturması başlatılması yönündeki karar tasarısı Temsilciler Meclisi'nde 197'ye karşı 232 oyla kabul edilmişti.

İLK DAVA 8 ŞUBAT'TA GÖRÜLECEK

Trump'ın Senato'daki azil davasının da 8 Şubat'ta görülmeye başlanması bekleniyor. Senato, Trump'ın suçlu olup olmadığına dair yargılama ve oylama yapacak. Azil duruşmasını ABD Senatosu'nda en uzun süre görev yapan Demokrat Senatör Patrick Leahy yönetecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDBaşkanDonald TrumpAzilYargıSenato
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