Dört temel iklim değişikliği göstergesi 2021'de rekor kırdı

İSVİÇRE - Dünya Meteoroloji Örgütü, 2021 yılında sera gazı yoğunluğu, deniz seviyesi yükselmesi, okyanus ısınması ve okyanus asitlenmesi göstergelerinin rekor kırdığını açıkladı.



Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), bugün yayınladığı raporunda insan faaliyetlerinin karada, okyanusta ve atmosferde gezegen ölçeğinde değişikliklere neden olduğunun açık işareti olarak 2021 yılında iklim değişikliğinin 4 temel göstergesinde rekor kırıldığını duyurdu. 2021'deki ortalama küresel sıcaklığın sanayi öncesi seviyenin yaklaşık 1.11 °C üzerinde olduğunu belirten DMÖ, bugün yayınladığı raporun bu yıl içinde Mısır'da gerçekleşecek COP27 olarak bilinen BM İklim Değişikliği müzakereleri için resmi belge olarak kullanılacağını ifade etti.



OKYANUS ISINMASININ BİN YILLIK ZAMAN ÖLÇEĞİNDE GERİ DÖNÜŞÜ YOK



Sera gazı konsantrasyonlarının oluşmasındaki en büyük etken olan karbon dioksit ölçümlerinin yer aldığı raporda, Hawaii'de Nisan 2021 aylık ortalama karbondioksitin atmosferde milyonda 419,05 parçaya (ppm) ulaştığı ifade edildi. Okyanusun üstten 2000 metre derinliğe kadar 2021'de ısınmaya devam ettiği ve gelecekte de ısınmaya devam etmesi beklendiği belirtilerek bu değişimin bin yıl içinde tersine çevrilemeyeceği vurgulandı. Raporda “Tüm veri setleri, okyanus ısınma oranlarının son yirmi yılda özellikle güçlü bir artış gösterdiği konusunda hemfikirdir. Sıcaklık her zamankinden daha derin seviyelere nüfuz ediyor” denildi.



AÇIK OKYANUS pH’I EN DÜŞÜK SEVİYEDE



Okyanusların atmosferdeki karbon dioksitin yüzde 23’ünü yıllık olarak emdiği, karbon dioksitin deniz suyu ile reaksiyona girmesi sonucu okyanus asitlenmesinin meydana geldiği ifade edildi. Okyanusun pH değerinin düşmesi sonucu atmosferdeki karbon dioksitin emilim kapasitesinin de azaldığı vurgulandı. Açık okyanus yüzeyi pH'ının, şu anda en az 26.000 yıldır benzeri görülmemiş şekilde en düşük seviye olduğu belirtildi.



1950’DEN BU YANA BUZULLAR 33.5 METRE İNCELDİ



Küresel ortalama deniz seviyesi, 2013-2021 döneminde yılda ortalama 4,5 mm'lik bir artışın ardından 2021'de yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Bu, 1993 ile 2002 arasındaki oranın iki katından fazla ve küresel ısınmaya bağlı olarak büyük buz tabakalarından ayrılan buz kütlesi kaybından kaynaklanmaktadır. Ortalama olarak, dünyanın referans alınan buzulları 1950'den bu yana 33,5 metre inceldi, bu incelmenin yüzde 76'sı 1980'den itibaren gerçekleşti.



54.4 °C SICAKLIK ÖLÇÜLDÜ



Olağanüstü sıcak hava dalgaları, Batı Kuzey Amerika ve Akdeniz'de rekor kırdı. Sıcaklık, ABD’nin California eyaletinin Death Valley bölgesinde 9 Temmuz'da 54.4 °C'ye ulaştı. Kuraklık, Afrika Boynuzu, Kanada, batı Amerika Birleşik Devletleri, İran, Afganistan, Pakistan ve Türkiye dahil olmak üzere dünyanın birçok bölgesini etkiledi.