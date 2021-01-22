Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1552
ALTIN
441.774
DOLAR
7.3700
STERLİN
10.1154
EURO
8.9689
Malkara Otogarı'ndaki 11 adet işyeri kiralanıyor
Malkara Otogarı'ndaki 11 adet...
Bakanlıktan satılık kum ocağı
Bakanlıktan satılık kum ocağı
TÜBİTAK 90 personel alacak
TÜBİTAK 90 personel alacak
Konut alanı ve zeytinlik nitelikli 9 arsa satışa çıkarıldı
Konut alanı ve zeytinlik...

Dr. Fauci, Biden yönetimindeki ilk basın toplantısında Trump’ı eleştirdi

ABD’nin 46’ncı Başkanı Joe Biden’ın yönetiminde de Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışman görevini devam ettiren Dr. Anthony Fauci, ilk basın toplantısında Donald Trump'ın koronavirüse yönelik açıklamalarından rahatsızlığını dile getirdi. Fauci, eski Başkan Trump’ın hidroksiklorokin açıklamasının bilimsel olmadığını belirtti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Ocak 2021 Cuma 09:31
0 Okunma
Dr. Fauci, Biden yönetimindeki ilk basın toplantısında Trump’ı eleştirdi

Baş Tıbbi Danışman görevini yeni Başkan Joe Biden döneminde de devam ettiren Dr. Anthony Fauci, Beyaz Saray’da dün yapılan basın toplantısında Trump’ın daha önce ‘hidroksiklorokin’ ile ilgili açıklamasına değinerek, “Geriye dönmek istemiyorum, ama söylenen şeyler olduğu çok açık, hidroksiklorokin gibi şeyler ve bunun gibi diğer şeyler hakkında, bu gerçekten rahatsız ediciydi, çünkü bilimsel gerçeklere dayanmıyorlardı” dedi.

TRUMP’IN HİDROKSİKLOROKİN AÇIKLAMASI

Eski Başkan Donald Trump, geçen yıl mayıs ayında hidroksiklorokin adlı sıtma ilacının tedbir amaçlı olarak iki hafta boyunca kullandığını ve hiçbir yan etkisini görmediğini söylemişti. Trump ayrıca ilacın çok sayıda hayat kurtardığını da sözlerine eklemiş ancak diğer yandan FDA, hidroksiklorokinin ve diğer bir sıtma ilacı olan klorokinin "Koronavirüs tedavisinde etkili olmasının muhtemel görünmediği" ve "ciddi yan etkilerinin olduğu" sonucuna vardığını açıklamıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDDr. Anthony FauciJoe BidenBaşkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya’da 70 tonluk ölü balina kıyıya vurdu
İtalya’da 70 tonluk ölü balina kıyıya vurdu
Irak’ta çifte patlama: 21 ölü, en az 44 yaralı
Irak’ta çifte patlama: 21 ölü, en az 44 yaralı
Can kaybı 2 milyon 83 bin 589'a yükseldi!
Can kaybı 2 milyon 83 bin 589'a yükseldi!
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans