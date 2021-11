DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Bir kez daha merkez üssündeyiz

İSVİÇRE - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge yaptığı açıklamada Avrupa’daki vaka artışlarına dikkat çekerek, “COVID-19 vakaları bir kez daha rekor seviyelere yaklaşıyor. Bir kez daha merkez üssündeyiz” dedi.



DSÖ’nün resmi internet sitesinde yazılı açıklamada bulunan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, “Bugün, Avrupa ve Orta Asya'daki her ülke yeni bir dalga tehdidiyle karşı karşıya ya da halihazırda bu dalgayla mücadele ediyor. DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki 53 ülkede virüsün mevcut yayılma hızı ciddi endişe kaynağıdır. COVID-19 vakaları bir kez daha rekor seviyelere yaklaşıyor ve daha bulaşıcı Delta varyantı Avrupa ve Orta Asya'da hakim olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.



“BİR KEZ DAHA MERKEZ ÜSSÜNDEYİZ”



Vaka artışlarının derin endişe yarattığının altını çizen Kluge, “Bir kez daha merkez üssündeyiz. Tüm yaş gruplarında artan vaka sayılarını görüyoruz. En çok endişe duyulan şey, 38’inci haftadan bu yana yaşlı nüfus gruplarındaki hızlı artıştır, bu da daha fazla sayıda ciddi hastalığı olan daha fazla insanın ölmesine neden oluyor. Şu anda, ölümcül vakaların yüzde 75'i 65 yaş ve üstü kişiler. DSÖ/Avrupa'nın en son verilerine göre, COVID-19 nedeniyle hastaneye yatış oranları 1 haftada iki katından fazla arttı” dedi.



“AŞILAR HAYAT KURTARMAYA DEVAM EDİYOR”



Kluge, vaka ve hastaneye yatış oranlarında artış görülse de aşıların yüksek can kayıplarının önüne geçtiğini vurgulayarak, “Yüksek COVID-19 vakalarına rağmen, can kayıpları zirve seviyelerinin yarısında. Bu, aşıların hayat kurtarıcı etkilerini ve sağlık yetkililerinin, sağlık iş gücünün ve toplulukların aşıları geliştirme, uygulama konusundaki zorlu görevini yansıtmaktadır. Şu anda Avrupa ve Orta Asya'da bir milyar doz uygulandı” ifadelerine yer verdi.