DSÖ, küresel kolera aşısı azlığı sebebiyle iki doz aşıyı ‘bir doza’ indirdi

İSVİÇRE - Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel tedarik eksikliği sebebiyle iki doz yapılan oral kolera aşısını geçici olarak bir doza indirdi. Ocak ayından bu yana 29 ülkenin sürekli artan kolera vakaları bildirdiğine dikkat çeken DSÖ, potansiyel şiddetli salgınlar konusunda uyardı.



DSÖ, dün yaptığı açıklamada iki dozdan tek doz oral kolera aşı uygulamasına geçişin mevcut aşı stoklarını koruyacağını ve daha fazla ülkede kolerayla mücadeleye yardımcı olacağını belirtti. DSÖ son zamanlarda salgınlarda ‘benzeri görülmemiş’ bir artış olduğuna dikkat çekerek “Bu yılın Ocak ayından bu yana Haiti, Malavi ve Suriye de dahil olmak üzere 29 ülke, artan bir vaka yüküyle birlikte kolera vakaları bildirdi” ifadelerini kullandı.



ACİL EYLEM PLANI GEREKLİ



Genel uygulamada iki doz oral kolera aşısının 3 yıllık bir bağışıklık kazandırdığını ve ikinci dozun 6 ay sonra yapıldığını belirten DSÖ, bir dozluk uygulamanın bağışıklığın azalmasına ve kısalmasına yol açmasına rağmen kısa vadede koruma sağlayacağına dikkat çekti. DSÖ aşı stoklarının son derece kısıtlı olduğunu ifade ederek ““Sorunu uzun vadede hafifletmek ve küresel aşı üretimini artırmak için acil eylem gerekiyor” dedi.



KOLERA HASTALIĞI



Kolera, Vibrio cholerae adlı bakteriyle kirlenmiş yiyecek veya suyun tüketilmesinden kaynaklanan son derece öldürücü akut bir ishal enfeksiyonudur. Çoğunlukla kirli su kaynakları ve hijyen azlığı olan ortamlarda, sel ve su baskınları gibi doğa felaketlerinde baş gösteren ve salgına neden olan bir hastalıktır. Bir kişinin, virüsle kirlenmiş yiyecek veya suyu tüketmesi sonrasında belirtileri göstermesi 12 saat ile 5 gün arasında sürer. Kolera, hem çocukları hem de yetişkinleri etkiler ve tedavi edilmezse saatler içinde öldürebilir.