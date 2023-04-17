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DSÖ: Sudan'daki çatışmalarda 83 kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da ordu ve milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 83 kişinin öldüğünü, 1126 kişinin yaralandığını açıkladı.

17 Nisan 2023 Pazartesi 08:57
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DSÖ: Sudan'daki çatışmalarda 83 kişi öldü
Hartum

Sudan'da ordu ve HDK arasında başkent Hartum'un yanı sıra çeşitli kentlerde dün de yoğun çatışmalar devam etti.

DSÖ, yaptığı açıklamada, "15 Nisan'dan bu yana Hartum, Güney Kurdufan, Kuzey Darfur ve Kuzey eyaletleri ile değişik bölgelerdeki çatışmalarda en az 83 kişi öldü, 1126 kişi yaralandı. En şiddetli çatışmalar Hartum'da yaşanıyor." bilgisini verdi.

Çatışmalar nedeniyle hastalar ve sağlık çalışanlarının hastanelere erişiminde sıkıntı ve bazı ilaçlar ve tıbbi malzemelerde ciddi yetersizlik yaşandığını belirten DSÖ, çatışmanın taraflarını, sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde tarafsızlığa saygı göstermeye ve çatışmalarda yaralananların sağlık tesislerine sınırsız erişimini garanti etmeye çağırdı.

DSÖ, tüm taraflara, uluslararası insani hukuk kapsamındaki yaralıları, hastaları, sivilleri, sağlık çalışanlarını, ambulansları ve sağlık tesislerini koruma yükümlülüklerini hatırlattı.

Evine roket isabet eden bakanın ailesinden 2 kişi öldü

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sudan Maden Bakanı Muhammed Beşir'in başkent Hartum'un Bahri bölgesindeki evine 2 roket düştü.

Olayda bakanın ailesinden 2 kişi öldü, 2'si koruma 3 kişi yaralandı.

Beşir, olaydan yara almadan kurtuldu. 

Ordu, HDK mensuplarını orduya katılmaya çağırdı

Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, milis güç Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) başkentte ordu karargahındaki bazı binaları hedef aldığı ve keskin nişancılarla saldırı düzenlediği belirtildi.

"Durum yakında çözülecek"

HDK mensuplarına, ülkelerine hizmet etmek için orduya katılmakta acele etmeleri çağrısı yapılan açıklamada, "Daha önce ülkelerine hizmet etmiş olan HDK mensuplarının tek bir kişinin hedef ve gündemine hizmet edecek bir araç olmaktan uzak olduklarını biliyoruz. Ülkenin sizin desteğinize hala ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulunuldu.

Verilen sözlere sadık kalınacağına dair halkın endişe etmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Güçlerimiz tutarlı ve ellerinden gelenin en iyisini yapıyor, görevlerini iyi bir ruhla yerine getiriyor. Durum yakında çözülecek. Umarız bu çılgınlıkta ısrar edenlerin aklı başına gelir ve bu rahatsız edici kabus sona erer." ifadesi kullanıldı.

Ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
DSÖSudançatışma
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