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DSÖ uyardı: ‘Sürü Bağışıklığı’ bir seçenek değil

Dün yaptığı açıklamada koronavirüsü durdurmak için sürü bağışıklığına izin vermenin "bilimsel ve etik açıdan sorunlu" olduğunu söyledi. DSÖ, sürü bağışıklığının insanları virüse maruz bırakmak olmadığını korumak için kullandığını ifade etti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Ekim 2020 Salı 14:18
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DSÖ uyardı: ‘Sürü Bağışıklığı’ bir seçenek değil

İSVİÇRE - DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün düzenlenen basın toplantısında aşı olmadan sürü bağışıklığını hedefleme fikrinin yanlış olduğunu vurgulayarak "Sürü bağışıklığı, aşılama için kullanılan bir kavramdır ve toplum aşı eşiğine ulaşılırsa virüsten korunabilir" dedi. Ghebreyesus "Yani sürü bağışıklığı, insanları virüse maruz bırakarak değil, virüsten korumakla sağlanır. Halk sağlığı tarihinde hiçbir zaman sürü bağışıklığı, bırakın bir pandemiyi, bir salgına yanıt verme stratejisi olarak kullanılmamıştır" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DSÖ UyardıSürü BağışıklığıKoronavirüs
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