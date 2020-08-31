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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 850 bin 633’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 25 milyon 391 bin 92’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 17 milyon 709 bin 731’e ulaştı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:13
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

ÇİN - Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 173 bin 328 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 187 bin 225’e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 862 bin 311 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 120 bin 896’ya ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 647 bin 166 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 788 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 11 bin 244 olurken, vaka sayısı 409 bin 974’e yükseldi.
 

AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İtalya’da toplam vaka sayısı 268 bin 218 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 477 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 243 bin 295 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 364 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. 

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 21 BİN 462’YE ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 21 bin 462’ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 373 bin 570’e çıktığı açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Genelinde Koronavirüs BilançosuÇinVuhan
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