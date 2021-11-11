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Dünyanın en erken doğan bebeği, rekorlar kitabına girdi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Kasım 2021 Perşembe 14:35
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Dünyanın en erken doğan bebeği, rekorlar kitabına girdi

ABD  - ABD’nin Birmingham Alabama Üniversitesi Hastanesi’nde (UAB) 2020’nin Temmuz ayında henüz 21 haftalıkken dünyaya gelen Curtis Means, dünyanın en erken doğan ve hayatta kalan bebeği olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girdi.

Birmingham Alabama Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, anne Mcihelle ‘Chelly’ Butler’ın normal bir hamilelik dönemi geçirmesine rağmen 4 Temmuz 2020’de acil ameliyata alındığı ve 5 Temmuz’da Curtis Means’in, henüz 21 haftalıkken dünyaya geldiği ifade edildi. Means’in kilosunun doğduğunda 420 gram olduğu aktarıldı. Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilerde, Means’in hayatta kalma şansı çok düşük olmasına rağmen tedaviye yanıt verdiği ve haftalar boyunca güçlendiği belirtildi.

NİSAN 2021’DE TABURCU OLDU

Means, hastanede tedavi altında geçirdiği 275 günün ardından taburcu edildi. Üniversiteden yapılan açıklamada, “UAB’da 275 günün ardından Curtis, 6 Nisan 2021'de taburcu edildi. Hayatta kalma şansı yüzde 1'den az olan bir bebek, evine, ailesinin yanına gidecek kadar sağlıklıydı” denildi. Anne Butler ise hastanedeki sağlık personeline teşekkür ederek, “Zor bir yolculuktu, ancak UAB ekibine ve onların sürekli desteğine minnettarım. Bize zaman ayırdılar ve yolun her adımında neler olduğunu bilmemi sağladılar. Oğlum ve benimle gerçekten ilgilendiler” ifadelerini kullandı.

DHA

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Dünyanın En Erken Doğan BebeğiRekorlar Kitabı
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