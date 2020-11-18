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Ebola salgını sona erdi!

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Haziran ayından bu yana 55 kişinin hayatını kaybettiği ülked, Ebola salgınının bugün sona erdiğini duyurdu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Kasım 2020 Çarşamba 15:21
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Ebola salgını sona erdi!

KONGO - Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda 2 binden fazla kişinin ölümüne neden olan iki yıllık Ebola salgınının ülkede sona erdiği açıklandı. Koronavirüsle de mücadele eden 11.000'den fazla vaka ve 320 ölümün yaşandığı Afrika ülkesinde Sağlık Bakanı, bugün Ebola salgınının bittiğini açıkladı. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'nün Afrika direktörü Matshidiso Moeti de açıklamasında "Bölgede uzak topluluklarda dahi vakaları yorulmadan takip eden, tedaviyi sağlayan ve aşı yaptıran herkese yürekten teşekkür ederiz" dedi.
 

EBOLA SALGINI

Şiddetli kusma ve ishale neden olan ve vücut sıvılarıyla temas yoluyla yayılan virüs, ilk olarak 1976'da Kongo'nun Ebola Nehri yakınlarında keşfedilmişti. Salgın en son 2018'de tekrar ortaya çıkmış ve o zamandan bu yana yaklaşık 2500'den fazla kişinin de ölümüne neden olmuştu. Haziran ayından bu yana ise 55 kişi hayatını kaybetmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ebola Salgını Sona ErdiKongo Cumhuriyeti
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