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Eczacı gibi çalışarak savaştaki ülkelerine ilaç gönderdiler

Irena Sola, "Türk hekimleri gerçekten inanılmazlar. Eczacılar, bize bir sürü ücretsiz ilaç verdi" dedi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
27 Mart 2022 Pazar 17:15
Eczacı gibi çalışarak savaştaki ülkelerine ilaç gönderdiler

(Kocaeli), (DHA)- İZMİT'teki Ukraynalılar, ülkelerindeki savaştan etkilenenler için toplam 30 koli ilaç topladı. İlaçların prospektüslerinin Türkçe olması nedeniyle üzerlerine hangi tedavide kullanılacağının anlaşılması için notlar da konuldu. Irena Sola, "Türk hekimleri gerçekten inanılmazlar. Eczacılar, bize bir sürü ücretsiz ilaç verdi" dedi.

İzmit'teki Ukraynalılar, ülkelerindeki savaş nedeniyle doğan ilaç ihtiyacını gidermek için harekete geçti. Doktor ve eczacıların da aralarında olduğu Türk vatandaşları sayesinde toplam 30 koli ilaç toplandı. Toplanan ilaçların prospektüslerinin Türkçe olması nedeniyle üzerlerine hangi tedavide kullanılacağının anlaşılması için notlar da konuldu. Hazırlanan ilaçlar, daha sonra Ukrayna'ya gönderildi.

'EN BÜYÜK DUAMIZ SAVAŞIN BİTMESİ'

Kendilerine yardımcı olan kişilere teşekkür eden Irena Sola, "Sağlık ocakları, aile hekimleri ve eczaneler, bize çok yardım ettiler. Bir sürü ilaç var. Fakat her şey Türkçe yazdığı için ayırıyoruz. Karın ağrısı, mide hastalıkları gibi hepsini kutu kutu ayırıyoruz. Üstüne ne olduğunu yazıyoruz ve paketliyoruz. Türk hekimleri gerçekten inanılmazlar. Eczacılar, bize bir sürü ücretsiz ilaç verdi" dedi. Savaş bitse bile yardıma ihtiyacı olan insanlar olacağını söyleyen Irena Sola, "Ukrayna'ya kıyafet, gıda ve hijyen malzemeleri gibi şeyler gönderiyoruz. Bu sefer ilaç göndereceğiz. Yardım için topladığımız kıyafetler de var. Ancak Ukrayna'dan bazı insanlar geldiği için, bu yardımların bir kısmını da burada dağıtacağız. En büyük duamız; savaşın bitmesi" diye konuştu. (DHA) 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IlaçUkraynaEczacıSavaşYeni ÇağrıIzmit
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