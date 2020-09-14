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Ekim ve Kasım daha fazla koronavirüs ölümleriyle daha sert geçebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, DSÖ’nün, Ekim ve Kasım aylarında Avrupa’da günlük koronavirüs (Covid-19) ölümlerinde artış görmeyi beklediğini açıkladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Eylül 2020 Pazartesi 12:14
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Ekim ve Kasım daha fazla koronavirüs ölümleriyle daha sert geçebilir

DANİMARKA - Avrupa’da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının kısmen sabit kalmasına rağmen vakalarda artış raporlanırken, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, "Daha da zorlaşacak. Ekim ve Kasım aylarında daha fazla ölüm görebiliriz" ifadelerini kullandı.  “Ülkelerin bu kötü haberi duymak istemediği bir zaman ve bunu da anlıyorum” ifadelerini kullanan Kluge, sözlerine şu şekilde devam etti: Sürekli aşının pandeminin sonu olacağını duyuyorum. Tabii ki olmayacak. Aşının tüm nüfus gruplarına yardımcı olup olmayacağını bile bilmiyoruz. Şimdi bir gruba değil diğerine yardımcı olacağına dair bazı işaretler alıyoruz. Ve sonra farklı aşılar sipariş etmek zorunda kalırsak, tam bir lojistik kabus. Pandeminin sonu, toplum olarak bu pandemiyle nasıl yaşayacağımızı öğreneceğimiz andır. Bu bize bağlı ve bu çok olumlu bir mesaj.”

Avrupa’daki vaka sayıları son haftalarda keskin bir artış gösterdi, özellikle İspanya ve Fransa’da. Sadece Cuma günü 55 ülkede 51 binden fazla yeni koronavirüs vakası raporlandı. Bunun da Nisan’daki zirveden daha fazla olduğu ifade edildi. Bu arada, günlük ölümlerin sayısı, Covid-19 ile bağlantılı olarak günde yaklaşık 400-500 ölümle Haziran başından bu yana yaklaşık aynı seviyede kaldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans KlugeKoronavirüsölümler
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