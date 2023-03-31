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Ekvador'da toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 21'e çıktı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e, kayıp kişilerin sayısı ise 72'ye yükseldi.

31 Mart 2023 Cuma 11:35
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Ekvador'da toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 21'e çıktı

Bogota

Ekvador Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliğinden yapılan açıklamada, 27 Mart'ta Chimborazo eyaletine bağlı Alausi kasabasında yaşanan heyelan sonucu kayıpların arttığı bildirildi.

Açıklamada, felakette ölenlerin sayısının 21'e, kayıp kişilerin sayısının 72'ye çıktığı, yaralı sayısının ise 37 olduğu kaydedildi.

Yetkililer, toprak kaymasından 656 kişinin olumsuz etkilendiğini, 170 kişinin evsiz kaldığını belirtti.

Yetkililer, yeni heyelan riskine rağmen arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Ekvador Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı, kapanan yolların yeniden trafiğe açılması için aralıksız çalıştıklarını ve Chimborazo eyaletinde "acil durum" ilan ettiklerini duyurdu.

Yerel basındaki haberlerde, bölgedeki dağda bir süredir çatlaklar oluştuğu, bunun da heyelanı tetiklediği iddia edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
EkvatorToprak Kayması
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