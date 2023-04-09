Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
4.924,64
ALTIN
1.242,19
DOLAR
19,24
STERLİN
24,02
EURO
21,01
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

Ekvador'da toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 33'e yükseldi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da meydana gelen toprak kaymasında ölenlerin sayısının 33'e yükseldiği, kayıp kişi sayısının ise 55 olduğu bildirildi.

09 Nisan 2023 Pazar 10:20
0 Okunma
Ekvador'da toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 33'e yükseldi
Bogota

Ekvador Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliğinden yapılan açıklamada, 27 Mart'ta Chimborazo eyaletine bağlı Alausi kasabasında yaşanan heyelanda kayıp sayısının arttığı ifade edildi.

Felakette ölenlerin sayısının 33'e, yaralı sayısının 43'e çıktığı, kayıp kişi sayısının da 55 olduğu bilgisi verildi.

Şimdiye kadar 32 kişinin kurtarıldığı, heyelan nedeniyle evsiz kalan kişi sayısının 1034'e çıktığı belirtildi.

Yetkililer, toprak kaymasında 163 evin zarar gördüğünü, 57 evin de tamamen yıkıldığını bildirdi.

Yerel basında çıkan haberlerde, bölgedeki dağda bir süredir çatlaklar oluştuğu ve bunun da heyelanı tetiklediği iddia edilmişti.

Ekvador Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı, kapanan yolların yeniden trafiğe açılması için aralıksız çalıştıklarını ve Chimborazo eyaletinde 30 Mart'ta "acil durum" ilan ettiklerini belirtmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
EkvatorToprakkayması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Filistinli genci öldürdü
İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Filistinli genci öldürdü
Lübnan, İsrail'in saldırıları nedeniyle BGMK'ye şikayette bulundu
Lübnan, İsrail'in saldırıları nedeniyle BGMK'ye şikayette bulundu
İsrailliler bölgede yükselen tansiyona rağmen "yargı reformu" protestolarına devam ediyor
İsrailliler bölgede yükselen tansiyona rağmen "yargı reformu" protestolarına devam ediyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans