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Elon Musk: Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz

Ünlü girişimci Elon Musk, Tesla otomobil satışlarında 2021 sonu itibarıyla ödeme şekli olarak Bitcoin’in kabul edileceğini açıkladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Mart 2021 Çarşamba 12:49
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Elon Musk: Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz

ABD - ABD’de ünlü girişimci ve Tesla CEO’su Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tesla otomobil satışlarında 2021 sonu itibarıyla Bitcoin’in de kabul edileceğini duyurdu. Musk, “Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz. Tesla yalnızca dahili ve açık kaynaklı yazılım kullanıyor ve Bitcoin'leri doğrudan çalıştırıyor. Tesla'ya ödenen Bitcoin, para birimine dönüştürülmeksizin Bitcoin olarak saklanacak. Bitcoin ile ödeme özelliği, ABD dışında bu yılın sonlarında kullanılabilecek” dedi.

BILL GATES: ELON’DAN DAHA AZ PARANIZ VARSA DİKKATLİ OLUN

Öte yandan, Bill Gates, Elon Musk’ın Bitcoin yatırımına yönelik yaptığı açıklamada, “Elon’ın çok fazla parası var ve çok yönlü bir insan. Eğer Elon’dan daha az paranız varsa, dikkatli olmalısınız” demişti. Elon Musk, Ocak ayında 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını duyurmuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ünlü Girişimci Elon MuskTesla OtomobilBitcoin
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