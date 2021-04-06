EMA'dan kritik AstraZeneca açıklaması!

HOLLANDA - Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Başkanı ​Marco Cavaleri, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, “Bence artık söyleyebiliriz. Kan pıhtılaşmasının aşı ile bir bağlantısı olduğu açık” dedi.



Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı son haftalarda aşı uygulanan kişilerde görülen ciddi yan etkiler yüzünden tartışmaların odağı oldu. Ölümlerin ve Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca aşının arasında bir bağ olup olmadığı yönündeki araştırmalar ise devam ediyor. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Başkanından kan pıhtılaşmasının aşı ile bağlantılı olup olmadığı yönünde açıklama geldi. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Başkanı Marco Cavaleri, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, kan pıhtılaşması ve Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca tarafından ortak geliştirilen koronavirüs aşısının bağlantısı olduğunu ifade etti.

"KAN PIHTILAŞMASININ AŞI İLE BAĞLANTISI OLDUĞU AÇIK"

Onlarca ülkenin kullanımını askıya aldığı tartışmalı aşı konusunda açıklamalarda bulunan Cavaleri, “Bence artık söyleyebiliriz. Kan pıhtılaşmasının aşı ile bir bağlantısı olduğu açık. Ancak kan pıhtılaşması reaksiyonunun nedenini henüz bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.



DAHA ÖNCE “AŞI GÜVENLİDİR” DEMİŞTİ

Kan pıhtılaşması yan etkisinin görülmesinin ardından Avrupa’daki birçok ülke, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almıştı. Aşıyı askıya alan ülkeler Danimarka, Norveç, İzlanda, Bulgaristan, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda olmuştu. Aşının kullanımı Asya ülkeleri Endonezya ve Tayland’da da askıya alınmıştı. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Direktörü Emer Cooke, yaptığı açıklamada AstaZeneca aşısının güvenli olduğunu ifade ederek, "Bu aşı güvenli ve etkilidir. Aşının insanları Kovid-19 hastalığından korumadaki faydaları, olası risklerinden fazladır" demişti.