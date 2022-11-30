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Endonezya 100’den fazla tropikal takımadanın geliştirme haklarını müzayede satacak

30 Kasım 2022 Çarşamba 15:02
Endonezya 100’den fazla tropikal takımadanın geliştirme haklarını müzayede satacak

ABD - ABD’li müzayede firması Sotheby’s, Endonezya’ya ait 100’den fazla tropikal adanın ‘geliştirme haklarının’ 8 ila 14 Aralık’ta açık arttırmada satılacağını açıkladı.

Endonezya’nın ‘Mercan Üçgeni’ bölgesinde yer alan Widi Reserve mercan takım adaları ismiyle bilinen 100’den fazla tropikal adanın ‘geliştirme hakları’, Sotheby’s müzayede evi tarafından 8 ila 14 Aralık’ta, New York kentinde açık arttırmada satılacağı belirtildi. Bölgeyle ilgili yapılan açıklamada “Widi Reserve, 150 kilometrelik toz beyaz kumlu plajları, gelişen mercan resifleri ve özel, derin deniziyle, besin açısından zengin sularla çevrili 100'den fazla ıssız, el değmemiş tropik adaya sahip bir mercan atolü takımadasıdır” denildi.

Yeryüzünde en bozulmamış mercan atol ekosistemlerinden biri olan takım adaların, 600 deniz memelisi, balık, kuş, böcek ve kertenkele türü ve henüz keşfedilmemiş türler dahil olmak üzere yüzlerce nadir ve nesli tükenmekte olan türe ev sahipliği yaptığı ifade edildi. Üzerinde henüz yerleşim yeri olmayan ve Deniz Koruma Alanı içinde yer alan adalara, eko-tatil alanları ve lüks konutlar yapılacağı belirtildi.

Endonezya yasalarına göre adaların Endonezya vatandaşı olmayanlara satışı yasak olduğu için alıcılar, inşaat lisansı olan Endonezyalı şirket PT Leadership Islands Indonesia'nın (LII) hisseleri için teklif vereceği ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EndonezyaTropikal AdaMüzayede
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