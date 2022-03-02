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Enerhodar kentinde halk barikat kurdu

Nükleer santralin bulunduğu Enerhodar kentinde halk barikat kurdu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Mart 2022 Çarşamba 14:39
Enerhodar kentinde halk barikat kurdu

UKRAYNA - Ukrayna Ulusal Muhafızları yetkilileri, Zaporizhzhya Nükleer Santrali’nin bulunduğu Enerhodar kentinde bugün kurulan barikatlara toplanan Ukraynalıların görüntülerini paylaştı.

Ulusal Muhafızlar tarafından yapılan açıklamada Ukrayna halkının dün kurulan barikatlara toplanarak Zaporizhzhya Nükleer Santrali’ne girişi engellemeye çalıştığı ifade edildi. Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında, Kakhovka Rezervuarı yakınında bulunan Enerhodar kentinin nüfusu 52 bin civarında olduğu belirtildi.

NÜKLEER SANTRALLER UKRAYNA KONTROLÜNDE

Ukraynalı yetkililer dün Uluslararası Atom Enerji Ajansı’na (IAEA) bilgi vererek ülkenin tüm nükleer santrallerinin ulusal operatörün kontrolü altında olduğunu belirtti. IAEA’nın dünkü açıklamasında “IAEA'ya yapılan en son düzenli bilgi güncellenmesinde, Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği (SNRIU), santrallerle düzenli olarak iletişim kurduğunu, güvenli ve emniyetli bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Fiziksel koruma sistemlerinin normal düzende olduğu ve sahalardaki radyasyon seviyelerinin de normal olduğu belirtildi” denildi.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna’nın nükleer santrallerinin yönetimini yapan devlet kurumu Energoatom kente girişte bugün halk tarafından kurulan barikatlardan görüntü paylaşarak Rus güçlerinin Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan kente girilmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.  
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Enerhodar KentiHalkBarikatUkrayna
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