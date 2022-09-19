Erdoğan: NATO’nun en önemli ilk beş ortağından bir tanesi de Türkiye’dir

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti;

“Burada şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Hepimiz, yurtdışında yaşayanlarla birlikte nüfusu 95 milyonu bulan büyük bir ailenin mensuplarıyız. Sizler diğer aidetleriniz yanında Türkiye’nin Amerika’daki gönül elçileri, milletimizin bu topraklardaki temsilcilerisiniz. Amerika’da Türkiye’ye ve Türk insanına yönelik artan ilgide sizlerin farklı alanlarda elde ettiği başarıların çok önemli payı bulunuyor. Ülkem ve milletin adına, sizlerin şahsında tüm vatandaşlarıma buradan teşekkür ediyorum.”

“Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan insanlarımızla bir araya gelişimizde sık sık vurguladığım bir husus var. Biz asimilasyona ne kadar karşıysak entegrasyonu da o derece kuvvetli bir şekilde destekliyoruz. Bizim uyum ve entegrasyon anlayışımız vatandaşlarımızın kendi kültürlerine, kendi değerlerine sahip çıkarak içinde yaşadıkları toplumların hayatına aktif olarak katılmaları, bütünleşmeleridir.”

“Amerika Birleşik Devletleri’nde yürüttüğünüz çalışmalarda sizlere daime destek vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlamak istiyorum.”

“Hayat maalesef boşluk kabul etmiyor. Bizim ihmal ettiğimiz her alan başkaları tarafından dolduruluyor. Bu boşlukları da çoğu zaman ülkemize ve milletimize yönelik husumet besleyen çevreler -ki bunları biliyorsunuz- örgütler ve lobiler istismar ediyor. Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemek amacıyla hareket eden çıkar gruplarını ve faaliyetlerini sizler zaten görüyorsunuz. Hukuk ve tarih, özellikle bu gerçeklerden uzak iddialar yoluyla Türkiye’yi hedef alan faaliyetlerin akim bırakılması büyük önem arz ediyor. Milletimiz hakkında gerçeklerin gerek Washington’da gerek eyaletler düzeyinde daha iyi idrak edilmesini sağlamak hepimizin ortak görevidir.”

“Terörün kanlı gölgesini bölgemizin üzerinden muhakkak kaldıracağız. Amerikalı dostlarımızın PKK/YPG ve FETO ile mücadelemizde müttefiklik ruhuna yakışır şekilde işbirliği içinde hareket etmesini bekliyoruz. FETO ele başının ve örgüt mensuplarının Türk adaletine teslim edilmesi için Amerikan makamları nezdindeki girişimlerimizi titizlikle yürütüyoruz. 15 Temmuz gecesi 252 insanımızı alçakça katleden, Meclisimize bomba atan, demokrasimize kasteden bu yapının mahşeri vicdanla birlikte hukuk önünde de mahkum olması gerekiyor. Sizlerin de bu terör örgütlerinin gerçek yüzlerini mümkün olan her platformda anlatmayı sürdüreceğinize inanıyorum. Nefret söylemlerinin özellikle de İslam düşmanlığının ve Müslümanlara yönelik ön yargıların dünya genelinde artığını müşahede ediyoruz.”

“Amerikalı dostlarımızdan beklentimiz dinimizi terörle aynı paranteze alan çarpık zihniyete ve Müslümanlara yönelik nefret eylemlerine karşı güçlü tedbir almalarıdır. Türkiye ve ABD’nin iki güçlü stratejik ortak ve 70 yıllık müttefik olarak aralarında çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Biz NATO’da beraber miyiz, beraberiz. NATO’nun en önemli ilk beş ortağından bir tanesi de Türkiye’dir. Gerek havada gerek kara gücünde bütün bu destekleri veren en önemli ülkelerden ilk beş ülkeden bir tanesi Türkiye’dir. Öyleyse Türkiye’nin konumu gayet iyi anlaşılmalı, iyi bilinmeli ve kararlar, adımlar buna göre atılmalıdır. Milli güvenliğimizi ilgilendiren meselelerde bazı görüş ayrılıkları yaşasak da birçok bölgesel, küresel meselede benzer tutumlara sahibiz.”

“Başkan Biden ile görüşmelerimizde ülkelerimiz arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi hususlarında mutabık kaldık.”

“Önümüzdeki süreçte, Amerika’yla işbirliğimizi ortak çıkarlar temelinde geliştirirken aramızdaki sorunları çözebilmeyi ümit ediyorum. Tabi yakın eşgüdüm ve işbirliğine sahip olduğumuz konulardan biri de tüm dünyayı etkileyen Ukrayna Krizi’dir. Güçlü ve güvenilir bir NATO müttefiki olarak attığımız bu adımlardan verdiğimiz destek hepinizin malumudur.”

“İstanbul Sözleşmesi’yle tarım koridoru konusunda attığımız adımlar, gelişmiş ülkeleri değil az gelişmiş ülkelerin veyahut da fakir ülkelere karşı Türkiye’nin tarım koridorunda attığı adım herkesin takdirini toplamaktadır.”

“Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihraç edilmesi amacıyla BM ile yürüttüğümüz gayretler sonucunda sağlanan İstanbul Mutabakatı, bu çabaların en somut örneğidir.”

“Mültecileri Ege’de, Akdeniz’de, denizde boğan bir Türkiye yok. Tam aksine onları denizden toparlayan bir Türkiye var.”

“Akıl ve vicdan sahibi herkes 2002’nin Türkiye’si ile 2022’nin Türkiye’si arasında dağlar kadar fark olduğunu kabul edecektir. Bugün bölünmüş yollarıyla, otobanlarıyla, hızlı tren hatlarıyla, tünelleriyle, havaalanlarıyla, Marmaray’ı, Avrasya Tüneli, köprüleriyle ulaşım altyapısını tamamlamış bir Türkiye var.”

“2023 seçimlerine büyük önem veriyoruz. Yurtdışındaki siz vatandaşlarımızın da oy kullanacağı bu tarihi seçimlerin tam anlamıyla bir milli irade şölenine dönüştürmek arzusundayız.”