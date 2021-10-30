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Erdoğan: Tehditlerin önüne geçilmesinde Almanya'ya her türlü desteği veriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgın ile beraber yükselişe geçen kültürel ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi tehditlerin önüne geçilmesinde müttefikimiz Almanya'ya gereken her türlü desteği veriyoruz. Sadece Almanya'daki Türk toplumunun değil tüm Avrupa'nın hatta tüm insanlığın huzuruna kasteden bu şer akımlara karşı Alman makamların da bizimle aynı hassasiyetleri taşıdıklarını biliyoruz. Alman dostlarımız ile dayanışma içinde hareket ederek, inşallah bu sıkıntıların üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyoruz" dedi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
30 Ekim 2021 Cumartesi 20:10
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Erdoğan: Tehditlerin önüne geçilmesinde Almanya'ya her türlü desteği veriyoruz

İTALYA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ile Türkiye arasında imzalanan işgücü anlaşmasının 60'ıncı yıl dönümü vesilesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Almanya’da düzenlenen programa video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya göçün 60'ıncı yılı programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Erdoğan, "Sizlerin vasıtası ile Almanya'nın ve Avrupa'nın dört bir yanında yaşayan tüm kardeşlerime selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bundan 60 yıl önce ellerinde bavulları, gönüllerinde sıla hasreti ile Almanya'ya giden vatandaşlarımız bugün 3,5 milyona ulaşan nüfusları ile Almanya'nın asli, ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası haline geldiler. Göçün ilk yıllarında zorlu çalışma şartlarına göğüs geren, farklı bir kültürde yaşamanın yol açtığı sıkıntılar ile mücadele eden Türkler, 2'nci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'nın yeniden ayağa kalkmasında öncü bir rol üstlendiler" dedi.

'NEFRET SİYASETİNE ASLA PRİM VERMEMİŞTİR'

Erdoğan, Almanya'daki Türklerin her alanda göğüslerini kabartan işlere imza attıklarını vurgulayarak, "Bir dönem misafir işçi olarak ekmeğinin peşinde koşan Almanya'daki kardeşlerimiz, bugün artık tıptan mühendisliğe, spordan sanata, müzikten edebiyata kadar her alanda göğsümüzü kabartan işlere imza atıyor. Almanya Türk Toplumu açtığı işyerleri ve fabrikalarda 400 bin kişiye istihdam sağlayarak Alman ekonomisine de önemli katkı sunuyor. Bunun en güncel örneği geliştirdikleri aşı ile Covid-19'a karşı mücadelede tüm insanlığa umut olan Sayın Uğur Şahin ve Özlem Türeci'dir. Bu iki kıymetli isim, eşit fırsat verilmesi halinde Almanya Türk Toplumu'nun neleri başarabildiğinin en güzel nişanesidir. Elbette bugünlere kolay gelinmediğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Misafir işçilikten kalıcı yurttaşlığa evrilen bu 60 yılık süreçte Almanya Türk Toplumu gerçekten sancılı dönemler yaşamıştı. Solingen faciası, NSU cinayetleri Almanya'daki kardeşlerimizin maruz kaldığı ırkçı saldırıların en kanlıları olarak hafızalara kazınmıştır. Camileri kundaklanmış, iş yerleri hedef alınmış, inancından, kökeninden, kültüründen dolayı birçok insanımız maalesef ayrımcılıkla karşılaşmıştır. Ancak yaşadığı onca acıya rağmen Almanya Türk Toplumu, basiret ve feraset ile hareket ederek nefret siyasetine asla prim vermemiştir" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanTehditAlmanyaİtalyaG20
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