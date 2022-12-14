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Erdoğan: Türkmen gazının Batı pazarlarına nakline başlamamız gerekiyor

14 Aralık 2022 Çarşamba 15:13
Erdoğan: Türkmen gazının Batı pazarlarına nakline başlamamız gerekiyor

TÜRKMENİSTAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, beraberindeki heyetlerle birlikte Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Zirvesi’ne katıldı.



Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl anlaşmasına değinerek şunları kaydetti;



“Girişimlerimiz neticesinde İstanbul’da başlatılan müzakere süreci barış görüşmeleri bakımından halen en muteber çerçeveyi oluşturuyor. Tahıl Anlaşması ve esir takasıyla birlikte diplomasiye fırsat verilmesi halinde barışa giden yolun açılabileceğini gördük. Sayın Putin ve Sayın Zelenski ile birlikte görüşmelerimizi bu yönde sürdürüyor inşallah önce ateşkesi ardından da bölgemizde kalıcı barışı sağlamayı ümit ediyoruz.”



“Türkiye diğer sektörlerdeki başarılarının yanı sıra bugün savunma sanayi alanında kendi ürünlerini tasarlayan, geliştiren, üreten ve bunları ihraç eden bir ülke konumuna gelmiştir. Türkmenistan ve Azerbaycan’ın dirayetli liderlikleriniz sayesinde örnek gösterilecek seviyelere ulaşması bizi gururlandırıyor. Nitekim bugün üçlü zirvede imzalayacağımız belgelerimizle bu birlikteliğimiz daha da taçlanacaktır. Ulaştırma imkanlarımızı iyileştirmemiz bu bakımdan ziyadesiyle mühimdir.”



VİZE ÜCRETLERİ VE GÜMRÜK İŞLEMLERİ KOLAYLIĞI



“Güvenilir bir taşımacılık güzergahı olarak ön plana çıkan ortak koridor bağlamında işbirliği ortak menfaatimizedir. Koridorun önemli bir ayağını Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattıyla tamamladık. Marmaray’ı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, İstanbul Havalimanı’nı, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprülerini hizmete alarak doğu-batı eksenli kesintisiz ulaşımı temin ettik. Bu güzergahı daha da etkin hale getirmek için birlikte çalışmalı, sınır geçişlerini ve gümrük işlemlerini hızlandırmalıyız. Her üç ülkenin taşıyıcıları için karayolu geçiş ücretlerinin ve vizelerin kaldırılması veya makul bir seviyeye çekilmesi, vize ücretlerinde indirim yapılarak vizelerin uzatılması ticaret hacmimizi arttıracaktır. Ulaştırma ve gümrük alanında az sonra imzalanacak metinler bu çabalarımıza temel teşkil edecektir.”



TÜRKMEN GAZI



Hazar doğalgazının Güney Gaz Koridoru ile Avrupa’ya taşındığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Türkmen doğalgazının da Batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor. Hazar’daki dostluk sahasında da Türkmen ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle işbirliğine hazırız. Ayrıca bölgemizde ülkelerimiz arasında karşılıklı elektrik ticaretinin geliştirilmesini önemsiyoruz. Bu çerçevede Türkmenistan ve Azerbaycan’dan ülkemize elektrik nakli konusunda da çalışmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkmen GazıBatı PazarıErdoğan
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