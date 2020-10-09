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Ermeni Kurmay Albay ağır yaralandı

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda 12'inci gün geride kaldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Ekim 2020 Cuma 10:26
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Ermeni Kurmay Albay ağır yaralandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerine ait çok sayıda stratejik mevzilerini yerle bir ettiğini ifade ederek, saldırılarda Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı 10’uncu Muhrip Bölümünün Kurmay Başkanı Albay Samvel Grigoryan’ın ağır yaralandığı açıklandı.

Ermenistan'ın saldırıları sonrasında harekete geçen Azerbaycan ordusu 30'a yakın yerleşim yerinin kontrolünü yeniden ele geçirirken hızla işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesini Ermenistan'ın elinden geri almak için ilerliyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gece boyunca tüm cephe boyunca yoğun çatışmaları devam ettiğini ve Azerbaycan ordusunun, stratejik noktalara yaptığı atışlarla Ermenistan güçlerinin hareketini tamamen kısıtladıkları belirtildi. 

ERMENİ ALBAY AĞIR YARALANDI

Öte yandan, Ermenistan güçlerinin 5’inci Muhrip Alayı’nın karargahının dünkü askeri operasyonlar sırasında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusu tarafından yıkıldığı sonuç olarak 10’uncu Muhrip Bölümünün Kurmay Başkanı Albay Samvel Grigoryan’ın ağır yaralandığı ve topçu şefi Yarbay Arman Dermeyan ve çok sayıda askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

ERMENİSTAN'IN STRATEJİK MEVZİLERİ ATEŞ ALTINDA

Ayrıca Azerbaycan ordusunun Hankendi kentini bombalaması sonucu ağır kayıplara uğrayan Ermenistan güçleri personelinin tahliye edildiği ifade edilirken, Hankendi'deki askeri birliklerden birinin sığınağına yapılan topçu ateşi sonucu çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı açıklandı.

GÜNLÜK BİLANÇO AÇIKLANDI

Gündüz ve gece boyunca toplam 13 düşman T-72 tankı, 2 PDM, 4 BM-21 "Grad" roketatar, 2 2S3 "Acacia" kundağı motorlu topçu birimi, 3 D-30 obüs top, iki radar sistemi ve çok sayıda aracın, topçu ateşi ile imha edildiği bildirildi. Cephe hattının bir istikametinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda da Ermenistan güçlerinin 49’uncu tank tugayına ait 6 T-72 tankı tam operasyonda ele geçirildiği ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmenistanSavaşOperasyon
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